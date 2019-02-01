2019 şubat ayı aylık burç yorumları

KOÇ Şubat ayında seyahatleriniz gündemde olabilir. Pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Akademik hayatına devam edenler için güzel gelişmeler yaşanabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar sürecek bu etki, kariyerinizde şanslı bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Yeni iş teklifleri gelebilir. Maaşınızda artış olabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Hayatınızda yeni başlangıçlar için artık harekete geçiyorsunuz. Size şans getirecek bir yeniay olacak. Bulunduğunuz çevrede yaptıklarınızla ün bile kazanabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşları veya vakıflarda aktif rol alabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar sürecek bu etki, geçmişteki birinden tekrardan haber gelebileceğini gösteriyor. Yeni bir teşhis alabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi eğitimlere başlayabilirsiniz.14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar maddi konularınız için enerjinizi harcayacaksınız. Bu dönemde yeni yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz.19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. Sağlığınızın gündemde olacağı bir döneme giriyorsunuz. 21 Mart’a kadar duygusal olarak başa çıkamadığınız konuları artık kafanızda netleştiriyorsunuz. 19 Şubat’ta ayrıca Başak burcunda 0 derecede dolunay oluşacak. Bu tarihin yakınlarında sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ofis ortamında sinirleriniz gergin olabilir. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Daha sonra bu durum başınızı ağrıtabilir. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Ayrıca bu dolunay psikolojik olarak da sizi negatif etkileyebilir. Bu dolunay ile kişisel gelişim çalışmalarına başlamanız size iyi gelebilir.

BOĞA Şubat ayına başladığınızda gelir ve giderlerinize odaklanabilirsiniz. Tam ihtiyacınız olduğu anda elinize para geçebilir. Eşinizden veya yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar sürecek bu etki, akademik kariyerinizde başarılı bir dönemde olabileceğinizi gösteriyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa güzel gelirler elde edebilirsiniz. Seyahatleriniz gündemde olabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Kariyer hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi de kapınızı çalabilir. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar sürecek bu etki, sosyal ortamlarda insanlar fikirlerinize önem verebilir. Bir arkadaşınızın vasıtasıyla beklediğiniz haberi alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar kendiniz için harekete geçiyorsunuz. Güzelliğinize önem verebilirsiniz. Önce ben diyeceğiniz bir dönem olacak. Uzun zamandır ertelediğiniz şeyleri yapmak için harekete geçebilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar bulunduğunuz ortamda güçleneceksiniz. Belki kariyer başarınız belki eğitim başarınız hiç fark etmez zirvede olacaksınız. Şansa ihtiyacım var diyorsanız 21 Mart’a kadar bu durumu iyi değerlendirin. 19 Şubat’ta ayrıca Başak burcunda 0 derecede dolunay oluşacak. Aşk hayatınıza ve çocuğunuza etki edecek bu dolunayda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle aranızda çözemediğiniz sorunlar oluşabilir. Ani tepki vermemeye dikkat edin. Fazla detaylara takılmanız sorunu büyütebilir. Çocuğunuzla da sorunlar yaşayabilirsiniz

İKİZLER Şubat ayına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınıza odaklanacaksınız. Güzel gelişmelere hazırlıklı olun. Uzun süren ilişkiniz varsa bir anda evlilik teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Evliliğinizde sorunlar varsa düzeltmek için birbirinize son bir şans daha verebilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar maddi anlamda güzel gelişmeler sizi bekliyor. Borçlarınızla alakalı endişeleriniz son bulabilir. Beklediğiniz paraların elinize ulaşmasıyla rahat bir nefes alabilirsiniz. Miras beklentiniz varsa lehinize sonuçlanabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayda dilek tutmayı unutmayın. O kadar iyi bir enerji alacaksınız ki ne umut ediyorsanız gerçek olabilir. Tek bir şartla kötüyü düşünmeyeceksiniz. Eğitimle alakalı yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Yöneticinizle konuşma yapmak istiyorsanız Mart ayının başına kadar yapmalısınız. Sonrasında retro sürecine gireceksiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar enerjiniz biraz düşük olabilir. Sağlığınıza vaktinizi harcayabilirsiniz. Doktor veya hastanelerde zamanınız geçebilir. Duygusal olarak da geçmişteki yaptıklarınız veya yapamadıklarınız için kendinizi suçlayabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar kariyer hayatınızda güçlendiğiniz, başarılarınıza başarı katacağınız bir dönem sizi bekliyor. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Ailenizin içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Aile bireylerinden birinin sağlık problemiyle ilgili destek olmanız gerekebilir.

YENGEÇ Şubat ayına başladığınızda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Maddi konularınızda vaktinizi alabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Evlilik teklifleri olabilir. Evliliğinizdeki sorunları çözüp büyük bir aşkla yolunuza devam edebilirsiniz. Ortak iş açmışsanız bu dönem maddi getirisi yüksek projelere imza atabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Yeni bir maddi olanak karşınıza çıkabilir. Bu durum uzun zamandır kapatmak istediğiniz borçlarınız için fırsat olabilir. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar akademik konularınız, yurt dışı işleriniz ile alakalı haberler alabilirsiniz. Pozitif ve iyimser olacağınız bir dönemde olacaksınız. İçinize doğan şeyler gerçek olabilir. Hislerinize güvenmelisiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar bulunduğunuz çevrede başarılarınız konuşulabilir. Yaptığınız işte üne kavuşabilirsiniz. Dostlarınızla paylaşımlar yapabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarına üye olabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde başarılar kaydedebilirsiniz. İyimser düşündüğünüzde her şeyin size pozitif yansıyacağını unutmayın. Felsefe, astroloji gibi konulara merakınız artabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. İnsanlarla kurduğunuz iletişim biraz sert olabilir. Küçük bir soruna bile gereğinden fazla tepki verebilirsiniz. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili konularda detaycı davranmanız ortak bir noktada buluşmanızı zorlaştırabilir.

ASLAN Şubat ayına aşkla, şansla başlıyorsunuz. Partnerinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz. İlişki hayatınızda yeni sayfalar açabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar iş hayatınızda sürpriz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hem başarılarınız hem de bu iş hayatının maddi getirileri beklediğinizden güzel olabilir. Sağlığınızda da iyileşmeler olabilir. Yeni bir tedaviyle şifa bulabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlangıç yapabilirsiniz. Evliliğinizde sorunlar varsa bir fırsat daha verip yeniden bir arada olabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar ekonomik durumunuzla ilgili haberler alabilirsiniz. Unuttuğunuz bir ödeme veya borç karşınıza çıkabilir. Bu borç eşinizle ilgili bir durum da olabilir. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar kariyer hayatınızda çok çalışmanız, savaşmanız gereken durumlar olabilir. Güzel yanı ise bu azimli kişiliğiniz sayesinde çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizi garanti altına almak için savaşmanız gerekli olabilir. Sizin hakkınızın yendiği durumlar varsa mutlaka savaşınız verin. Kazanan siz olacaksınızdır. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa ameliyat konusu gündemde olabilir. Eğer seçme imkanınız varsa Mart ayı başlamadan olmanız daha iyi olacaktır. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Maddi gelirinize vurgu yapacak bu dolunayda finansal risk almamalısınız. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerde dikkatli olmalısınız. Paranız yanlış yerlere aktarılmış olabilir.

BAŞAK Şubat ayına ailenize ve evinize odaklanarak başlıyorsunuz. Aileden birinin sağlık sorunuyla ilgili destek olmanız gerekebilir. Evinizde ufak değişiklikler yapmak enerjinizi yükseltebilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar aşk hayatınızda şansınız çok açık. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Partnerinizle olan sorunlarınız yerini romantik bir ilişkiye bırakabilir. Medikal sorunlardan dolayı çocuğunuz olmuyorsa bu dönemde mutlaka deneyin. Hayırlı haberi alabilirsiniz. Çocuğuyla ilgili beklentiniz varsa beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. İş hayatınızda yeniliklere hazır olun. Bulunduğunuz şirkette pozisyonunuz artabilir. Sağlığınızla ilgili şifa bulabileceğiniz yeni bir tedaviyle karşılaşabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar eşiniz veya sevgilinizi ilgilendiren bir konuyla iligli haber alabilirsiniz. Aranızda soğukluk varsa karşı taraftan barışmak için ilk adım gelebilir. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar seyahat planları yapabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek ruhunuza iyi gelecektir. Akademik hayatınıza, yurt dışı bağlantılı işlerinize enerjinizi harcayabilirsiniz. Başvuru ya da evrak teslimi yapacaksınız son dakikaya bırakmayın. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar evlilik hayatınızda aranızdaki aşkın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. İlişkisi olanlar ciddiyete giden adımlar atabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda gerçekleşecek bu dolunayda sinirleriniz gergin olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Hayatınızda bazı aksilikler ve gecikmeler olabilir. Öfkenizi gereksiz yere partnerinizden çıkartmayın.

TERAZİ Şubat ayına başladığınızda iletişim yönünüz ön planda olacak. İnsanlarla kurduğunuz ilişkiler sayesinde kariyerinizde eğitiminizde istediğiniz fırsatları yakalayabilirsiniz. Her tanıştığınız yeni kişinin yeni bir çevre olduğunun farkındasınız. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar ailenizde mutlu bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yeni bir birey katılabilir. Ailenizden kaynaklı bir para da elinize geçebilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla birlikte yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Aklınızda yokken yeni biriyle tanışabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir hobiye merak salabilirsiniz. Şansınızın açık olduğu bir günde olacaksınız. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa yeni bir haber alabilirsiniz. Bir doktor raporu ya da bir tahlil sonucu olabilir. Ofiste biraz enerjiniz düşebilir. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar maddi konularınız gündeminizde olabilir. Özellikle borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eşiniz veya yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Hakkınız olan tutar için savaşmanız gerekebilir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar çalıştığınız ortama mevkiniz yükselebilir. Yöneticilik pozisyonuna yükselebilirsiniz. Sağlığınız güçleniyor. Zinde ve enerjik olacağınız bir dönemdesiniz. Psikolojik olarak da mutlusunuz, karamsar olmadığınızda güzellikleri hayatınıza çektiğinizi göreceksiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. O gün riskli işlerden sakının. Sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Duygusal olarak geçmişe takılmanız bir sebep yokken enerjinizi düşürebilir.

AKREP Şubat ayına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Gelirinizi arttırmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar iletişim halinde olduğunuz kişiler vasıtasıyla yakaladığınız fırsatlar hayatınızın dönüm noktası olabilir. Satış, pazarlama, iletişim sektörlerindeyseniz insan ilişkilerindeki yetenekleriniz sayesinde kariyerinizde parlayacağınız bir döneme girebilirsiniz. Eğitimine devam edenler de disiplinli çalışmalarının karşılığını alacaklardır. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Ailecek sevineceğiniz bir durum oluşabilir. Beklediğiniz hayırlı haberleri alabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Size duygularını belli edeceği romantik anlara tanıklık edebilirsiniz. Tabii ki Mart ayındaki retro başlamadan ve bittikten sonra bunu daha iyi hissedeceksiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir durumla ilgili de haber alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda hem aşk dolu hem de tutkulu bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizle birbirinize daha fazla bağlanabilirsiniz. Bu tutku bazen kıskançlığa dönüştüğünde ufak tartışmalar yaşanabilir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar aşk hayatınızda kendinize güveniniz artıyor. Karşı taraftan sevginize karşılık gördükçe sizin de yüzünüz gülmeye başlıyor. Çocuğunuza destek olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Bulunduğunuz topluluk içerisinde insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durum eleştiriler almanıza sebep olabilir. Dostlarınıza karşı da agresif olabilirsiniz. Tepkilerinizin dozajına dikkat etmelisiniz.

YAY Şubat ayına başladığınızda daha fazla kendinize önem verdiğiniz bir zaman diliminizdesiniz. Kendinize bakabilir, imajınızda değişiklikler düşünebilirsiniz. Karşı tarafı etkileyecek bir çekim gücünüz olacak. Sizi gören dönüp bir daha bakabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar maddi anlamda hayal edemeyeceğiniz güzellikte bir gelişme yaşayabilirsiniz. Maaşınız veya alçağınız prim beklentinizden çok olabilir. Bir anda ekonomik olarak kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir işe başlamak kısacası yeni bir çevre edineceğiniz bir gün olabilir. Bu önemlidir çünkü iletişim yeteneğiniz sayesinde kurduğunuz kontaklardan beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Kardeşinizle ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. Duygusal bir dönemden geçebilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ofis hayatınızda çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Emekleriniz karşılığını almak için önce savaşmanız gerekse de sonunda zafer sizin olacaktır. Yalnız sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar evinizle, ailenizle ilgili beklentilerinizde Güneş size destek olacaktır. Ailede beklediğiniz bir sağlık haber olabilir. Bu kişinin güçleneceği bir döneme gireceğini öğrenebilirsiniz. Yeni bir ev almak için harekete geçebilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Kariyer hayatınızda sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Yöneticinizle çatışma içinde olabilirsiniz. Vereceğiniz tepkiler ileride sizi zor duruma sokabilir. Sakin olmanız en iyi çözüm olacaktır.

OĞLAK Şubat ayına biraz enerjiniz düşük başlayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. Kendinizi yormamaya özen göstermelisiniz. Psikolojik olarak geçmişe takılmanız da bu enerjinizi azaltabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar kendinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızın parladığı bir döneme girebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda insanlar dönüp size bir daha bakabilir. Çekici olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Aşk hayatınızda da gelişmeler yaşanabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Maddi gelirinizle ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar eğitim hayatınız öncelikli olabilir. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. İletişim halinde bulunduğunuz çevreden yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Kardeşinizle alakalı haberler alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar aşk hayatınızın hareketleneceği bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Enerjinizi ilişkinize ayırabilirsiniz. Çocuğunuzda vaktinizin çoğunluğunu alabilir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar iletişim yönünüzün baskın olduğu bir meslekteyseniz güzel bir gelişme önünüze çıkabilir. Daha güçlü kılacak bir pozisyona geçebilirsiniz. Eğitim yaşantınızda başarılara imza atabilirsiniz. Entelektüel yönünüz daha fazla ön plana çıkabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan sebeplerle aksilikler yaşanabilir. İyimser yönünüzü kaybedebileceğiniz bir gündesiniz. Karamsar olmanız enerjinizi daha da düşürebilir.

KOVA Şubat ayına sosyal yönünüzü ortaya çıkartarak başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar sağlık durumunuzla ilgili iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Daha zinde ve enerjik olabilirsiniz. Geçmiş ilişkinizden bir geri dönüş sinyali alabilirsiniz. Karar sizlerin olacak. Geçmiş mi gelecek mi orası size kalmış. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Tam da sizin burcunuzda meydana gelen bu yeniay hayatınızda hangi konuda eyleme geçmek istiyorsanız size destek olacak. Yeni bir ilişki, yeni bir iş vs. siz istedikçe her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz. İmajınızda da yenilikler yapmak için uygun bir gündesiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar maddiyatınızı ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ailenize enerjinizi harcayabilirsiniz. Ailenizde sağlık problemi olan birisi varsa ona destek olmanız gerekebilir. Fikirlerinize ihtiyaç duyulan zamanlarda olabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar ekonomik durumunuzun güçleneceği zaman diliminde olacaksınız. Gelecekte finansal durumunuzu az çok netleştirebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız aynı gün gerçekleşecek dolunaya dikkat etmelisiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Beklenmedik bir borç ya da ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınızda çok açılmayın. İnternetten üzerinden kartla ödeme yapmanız pek iyi bir karar olmayabilir.