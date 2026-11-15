Küçümseyici konuşan kişiye bu soruyu sor: Kendini sorgulayacak!

Psikolog ve Octave Klinik Bakım Başkan Yardımcısı Dr. Golee Abrishami, karşısındaki kişiye üstten konuşanlara karşı kullanılabilecek etkili bir cümle önerdi.

Abrishami'nin önerdiği 11 kelimelik soru şöyle:

“Bunu bana açıklıyor musun, yoksa sadece kendi kendine mi düşünüyorsun?”

Psikoloğa göre bu soru, karşı tarafın söylediklerini ve kullandığı üslubu yeniden değerlendirmesini sağlıyor. Böylece küçümseyici konuşan kişi ya davranışının arkasında durmak ya da sözlerini geri almak zorunda kalıyor.

TARTIŞMAYI BÜYÜTMEDEN SINIR KOYMAYI SAĞLIYOR

Bu cümlenin etkili olmasının nedenlerinden biri de doğrudan suçlayıcı bir ifade içermemesi. Karşı tarafa hakaret etmeden, konuşma tarzının fark edildiğini gösteriyor.

Özellikle iş yerinde bir çalışma arkadaşının kişinin kendi projesini ona uzun uzun anlatması veya aile içinde sürekli akıl verilmesi gibi durumlarda bu soru kullanılabiliyor.

Psikolog, cümlenin sakin bir ses tonuyla ve nötr bir yüz ifadesiyle söylenmesini öneriyor. Soruyu sorduktan sonra sessiz kalmak ve karşı tarafa cevap vermesi için zaman tanımak da önem taşıyor.