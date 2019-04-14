2019 YDS-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 24 Mart’ta gerçekleştirilen YDS 1 sınav sonuçları 19 Nisan’da açıklanacak. Sınava katılan adaylar genel hatlarıyla aldıkları puana dair bir fikir sahibi olsalar da kesin sonuçları görmeden önce bir değerlendirmede bulunmaktan kaçınıyorlar.

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SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI



24 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavdan iki gün sonra, 26 Mart’ta ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanmıştı. Adaylar bu kitapçığı kullanarak verdikleri yanıtları değerlendirmiş ve sınav sonucuyla ilgili ortalama puan hesaplaması yapmışlardı. Ancak, çoktan seçmeli sorulara sahip sınavlarda her zaman kaydırma, cevabı yanlış hatırlama gibi durumlar yaşanabildiğinden adaylar ÖSYM’nin resmi sonuçları açıklamasını bekliyorlar.

YDS NEDİR?



Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin, dil bilgisini belirlemek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır. Bu sınavdan yeterli puanı almayı başaran kamu personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümler uyarınca tazminat ödenir. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, İlkbahar ve Sonbahar dönemleri olmak üzere senede iki defa yapılır.