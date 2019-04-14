2019 YDS-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 24 Mart’ta gerçekleştirilen YDS 1 sınav sonuçları 19 Nisan’da açıklanacak. Sınava katılan adaylar genel hatlarıyla aldıkları puana dair bir fikir sahibi olsalar da kesin sonuçları görmeden önce bir değerlendirmede bulunmaktan kaçınıyorlar.
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SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
24 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavdan iki gün sonra, 26 Mart’ta ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanmıştı. Adaylar bu kitapçığı kullanarak verdikleri yanıtları değerlendirmiş ve sınav sonucuyla ilgili ortalama puan hesaplaması yapmışlardı. Ancak, çoktan seçmeli sorulara sahip sınavlarda her zaman kaydırma, cevabı yanlış hatırlama gibi durumlar yaşanabildiğinden adaylar ÖSYM’nin resmi sonuçları açıklamasını bekliyorlar.
YDS NEDİR?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin, dil bilgisini belirlemek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır. Bu sınavdan yeterli puanı almayı başaran kamu personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümler uyarınca tazminat ödenir. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, İlkbahar ve Sonbahar dönemleri olmak üzere senede iki defa yapılır.
2019 YABANCI DİL TAZMİNATI NE KADAR?
YDS’den alınan puana göre sahip olunan göstergeyle birlikte alınan yabancı dil tazminatı da değişmektedir. Göstergenin aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakam, kamu personeline yabancı dil tazminatı olarak ödenir. Birden fazla dil bilen kamu personeline ödenen rakam bildiği dil sayısı ve bu dillerle ilgili girdiği sınavdan aldığı sonuca göre farklılık gösterir. Buna göre;
Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personele A düzeyinde 130,26 TL ile 97,70 TL, B düzeyinde 65,13 TL, C düzeyinde 32,57 TL yabancı dil tazminatı ödenirken,
Diğer personele (yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan bir birimde çalışanlar) A düzeyinde 81,41 TL B düzeyinde 54,27 TL, C düzeyinde 27,14 TL ödenmektedir.
YABANCI DİL TAZMİNATI HANGİ DİLLERDE ÖDENİR?
Resmi Gazete’de de yer alan değişiklikle birlikte toplam 25 farklı dil için yabancı dil tazminatı ödenmektedir. Bu diller Resmi Gazete’de;
Almanca,
Arapça,
Arnavutça,
Boşnakça,
Bulgarca,
Çince,
Danca (Danimarka),
Ermenice,
Farsça,
Fransızca,
Gürcüce,
Hollandaca,
İngilizce,
İspanyolca,
İtalyanca,
Japonca,
Korece,
Lehçe,
Macarca,
Portekizce,
Rumence,
Rusça,
Sırpça,
Ukraynaca,
Yunanca şeklinde belirtilmiştir.
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