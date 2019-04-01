2019 yerel seçim sonuçları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kesin olmayan sonuçlara göre CHP 7, AK Parti 6, MHP ve DSP de birer belediye başkanlığı elde etti.

Eskişehir'de sandıkların yüzde 99,91'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen oyların yüzde 52,27'sini alarak kazandı.

- CHP'li adayların kazandığı ilçeler

Tepebaşı ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı Adayı Ahmet Ataç, oyların yüzde 56,29'unu alarak seçimi önde tamamladı.

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapmadığı Odunpazarı ilçesinde CHP'nin adayı Kazım Kurt oyların yüzde 48,39'unu alarak başkanlığa seçildi. Bu ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı Volkan Doğan ise oyların yüzde 45,54'ünü aldı.

Mahmudiye ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı İshak Gündoğan yüzde 60,83'lük oyla partisinin Eskişehir'deki en yüksek oy oranına ulaştı. Aynı ilçede Gündoğan'ın en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mustafa Arslan oyların yüzde 30,20'sini aldı.