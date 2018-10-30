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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler başladı

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Siyasi parti temsilcileri bütçe teklifi, kesinhesap tasarısı ve Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini açıklayacaklar.

Görüşmelerin sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, soru ve eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

Bu arada karar gereğince, bakanlıkların bütçelerinin görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine 10'ar, üye olmayan milletvekillerine 5'er dakika süre verilecek.

Bütçenin tümü üzerinde yapılacak bugünkü görüşmelerde ise üye milletvekillerine 20 dakika süre tanınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kesinhesap Plan ve Bütçe Komisyonu rapor sayıştay TBMM

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