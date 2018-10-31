2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyon, çalışmalarının ikinci gününde, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay bütçelerini ele alacak.
Görüşmelerde ilk sözü alan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Komisyonun öğleden sonraki toplantısında, Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçeleri görüşülecek.
Siyasi parti temsilcileri bütçe teklifi, kesinhesap tasarısı ve Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini açıklayacak.
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