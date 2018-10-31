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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "KDK, özellikle vatandaşla idare arasındaki dostane çözümü, bir bakıma o barış köprüsünü temin etmeye çalışıyor" - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: - "Sayıştayın, 2019 Yılı Bütçesi Teklifi'nde istenilen toplam ödeneğin tutarı 367 milyon 378 bin liradır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2019 yılı bütçeleri görüşmeleri devam ediyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kurumun anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev, yetki ve sorumlulukları, sürekli gelişim anlayışıyla dünyadaki gelişmeleri de izleyerek en etkin şekilde yürüttüğünü belirtti.

Sayıştayın, Meclis adına yaptığı denetimleri dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız biçimde ve uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde planlayıp yürüttüğünü dile getiren Baş, kurumun, kamu yönetiminin saydamlığına ve hesap verebilirliğine katkı sağlamayı hedeflediğine vurgu yaptı.

Baş, Sayıştayın, Stratejik Plan ve Performans Programı'nda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2019 Yılı Bütçesi Teklifi'nde istenilen toplam ödeneğin tutarının 367 milyon 378 bin lira olduğunu bildirdi.

Baş, bütçenin, yüzde 70,1'inin personel giderlerinden, yüzde 9,1'inin SGK devlet primi giderlerinden, yüzde 10,2'sinin mal ve hizmet alımı giderlerinden, yüzde 0,7'sinin cari transferlerden, yüzde 9,7'sinin ise sermaye giderlerinden oluştuğunu söyledi.

- KDK'ye 2018'de 12 bin 173 başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bütçesine ilişkin sunum yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'nin, hukuka, insan haklarına dayalı adalet anlayışına ve hakkaniyete uygun olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Malkoç, KDK'nin, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, insan haklarının gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, hak arama kültürünün yaygınlaşması, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

KDK'ye 2017'de 17 bin 131 başvuru yapıldığını, bu yıl içinde 12 bin 173 başvurunun alındığını belirten Malkoç, 2017'den devreden 4 bin 62 dosya olmak üzere 2018'de 16 bin 235 dosyanın bulunduğunu kaydetti.

Bu dosyalardan 13 bin 852'sinin karara bağlandığını, 2018'daki dosyaları kararı bağlama oranının yüzde 85 olduğunu aktaran Malkoç, bu yıl gelen 2 bin 383 şikayet başvurusunun incelemesinin sürdüğünü söyledi.

KDK'nin, kolay başvurulabilen ve ücretsiz başvuru kabul eden bir denetim kurumu olduğunu, başvurularda vatandaştan harç, pul ve benzeri ücretler alınmadığını ifade eden Malkoç, "KDK, özellikle vatandaşla idare arasındaki dostane çözümü, bir bakıma o barış köprüsünü temin etmeye çalışmaktadır. Kararlarımızın önemli bir kısmını da dostane çözümler oluşturmaktadır." dedi.

Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte KDK'ye yapılacak başvuru sayısının 20-22 bin civarında olacağını, kurumda yapılanmayı buna göre planladıklarını belirtti.

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2019 yılı bütçeleri Kamu Denetçiliği Kurumu sayıştay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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