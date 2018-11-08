2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, partisinin kadın hakları mücadelesindeki bakış açısının ayrıştırıcı değil bütünleştirici olduğunu belirterek, "Kadın hakları ve aile bütünlüğü birbirinin hasmı, rakibi, alternatifi değil. Kadın hakları dediğimizde aileyi; aile dediğimizde aile bireylerinin haklarını yok sayamayız." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşmelerine kadın milletvekilleri yoğun ilgi gösterdi. Keşir, AK Parti döneminde sosyal devlet anlayışında paradigma değişikliğine gidildiğini, anayasanın sosyal devlet ilkesinin son 16 yıllık dönemde vücut bulduğunu kaydetti. Sosyal yardımlar konusuna değinen Keşir, "AK Parti iktidara geldiğinde günlük 1- 2 doların altında yaşayan insanlar vardı. Günlük 4,3 doların altında yaşayan, toplumun yüzde 30'luk kesimi vardı. Bugün 1, 2 doların altında yaşayanlar kalmadığı gibi yüzde 30'luk kesimde yüzde 1'e indi." dedi. Keşir, son 3 yıldır 280 bin kadının eşi vefat ettiği için desteklendiğini, kronik hastalığı olanların 200 liralık elektrik faturasının ödendiğini anlattı. Keşir, kalemler, tematik programlar arttığı için sosyal yardım bütçesinin de arttığını, bunun devletin zenginleştiğinin de göstergesi olduğunu bildirdi.

Uzun yıllar kadın hakları mücadelesi veren biri olduğunu dile getiren Keşir, kadın hakları mücadelesinde AK Parti'nin bakış açısının ayrıştırıcı değil bütünleştirici olduğunu kaydetti. Kadın hakları ve aile bütünlüğünün birbirinin hasmı, rakibi, alternatifi olmadığını vurgulayan Keşir, "Kadın hakları dediğimizde aileyi yok sayamayız, aile dediğimizde aile içindeki bireylerin haklarını yok sayamayız." dedi. Engellilere yönelik devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını anlatan Keşir, 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli istihdam edilmişken, 2018'de bu sayının 53 bin 964'e ulaştığına işaret etti. -"Kamuda kreş sayısı artırılmalı" HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadın bakanlığı kurulması gerektiğini ifade etti. Kerestecioğlu, bakanlık bütçesinin diğer bakanlıklar arasında 3. sırada yer aldığını ancak bunun aldatıcı olduğunu, bütçenin büyük bölümünü sosyal yardımların oluşturduğunu belirtti. Kerestecioğlu, "Kadınlar, astronot, teknik, teknolojik yerlerde çalışmak, mühendis olmak istiyor illa çocuklu olmak istemiyor. Ancak bu destekleri burada yeterince göremiyoruz." dedi.

Kamuda kreş sayısının yok denecek kadar az olduğunu, kamu kreşlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Kerestecioğlu, kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın belli personel sayısını geçen her kurum ve şirkete kreş açma zorunluluğu getirilmesini istedi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sosyal yardımların artmasının hayra alamet olmadığını, devletin duyarlılık göstermesinin güzel olduğunu ancak sayının artmasının önemli bir soruna işaret ettiğini savundu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, milli, manevi değerlerin korunması, yaşanılması, gelecek kuşaklara aktarılmasında ailenin önemine işaret ederek, Türk toplumunun temel taşı olan ailenin, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yol açtığı olumsuz gelişmelere karşı korunamadığını belirtti. Kalaycı, ailelerin borçla geçimini sağladığını, hane halkı borçlanmasının çığ gibi büyüdüğünü, gelir dağılımı adaletsizliğinin son yıllarda giderek bozulduğunu, işsizliğin kronik sorun haline geldiğini, genç işsizliğin kaygı verici boyutta olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, maden ocaklarında başta olmak üzere iş kazalarının önüne geçemediğini ifade eden Kalaycı, denetimlerin etkinleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti. Asgari ücretin, çalışanların asgari gıda harcamasını bile karşılamadığını ifade eden Kalaycı, asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını ve asgari ücretten vergi alınmamasını istedi. Kalaycı, "Emekliler de umutlu değil, emekli aylıkları yetmiyor. Elektrik, gaz, su faturaları ile sağlık kesintileri emekli aylığının önemli bir kısmını alıp götürüyor. " dedi. Engelli vatandaşların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, engellilerin işe yerleştirilmesi, üretime katılması, topluma kazandırılması, kamuda engelli kotasının ve muhtaç, engelli aylıklarının artırılmasını önerdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sunumunda çok bilgi bulunduğunu ancak analiz, tahlilin olmadığını savundu.