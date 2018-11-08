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2019 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: - "Anne olmayı, evinde çocuklarını büyütmeyi seçen kadınların haklarının da burada savunulması gerekir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, anne olmayı, evinde çocuklarını büyütmeyi seçen kadınların haklarının da savunulması gerektiğini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin 12 saati bulan görüşmelerinde 54 milletvekili söz aldı.

Kan, aile kelimesinden neden rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirterek, "Kadın aynı zamanda aile ve toplum bireyi olarak da vardır. Annelik kurumuna karşı da reaksiyon olduğunu düşünüyorum, anneliğe aşağılık bir şey gibi, küçümser gibi yaklaşılmasını anlamış değilim. Anne olmayı, evinde çocuklarını büyütmeyi seçen kadınların haklarının da burada savunulması gerekir." diye konuştu.

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın belli ölçüde görülse de önceki zamanlarla kıyaslandığında olumlu gelişmeler olduğunu kaydeden Kan, "Kadına karşı şiddet ve ayrımcılıktan bahsederken terör örgütü PKK'nın kadınlara, genç kızlara yaptığından bahsetmemek olmaz. Bunun bedelini de en fazla Güneydoğu illerinde yaşayan Kürt anneleri ödüyor." dedi.

-"Ya kaçak ya usulsüz çalıştırılıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, her yıl 700 reklam, 70 sinema filmi, yaklaşık 80 dizi çekildiğini, 30 saniyelik bir reklamın çekimlerinin 3 gün, 120 dakikalık bir filmin 5-6 ay, 180 dakikalık dizinin çekimlerinin ise 5 gün sürdüğünü belirtti.

SGK'nın zarara uğratıldığını ifade eden Kadıgil, bütün bu eserleri üretenlerin, kamera önünde, arkasında çalışanların 4A statüsünde sigortalanmaları, ücretleri üzerinden primlerinin işverenlerince ödenmesi gerekirken serbest meslek erbabı gibi değerlendirilen bu kişilerin 4B üzerinden primlerini kendilerinin ödediğini, bir kısmının ise hiç sigortasının olmadığını söyledi.

Kadıgil, "Bu sektörde, bu akşam keyifle izleyeceğiniz insanlar ya kaçak ya usulsüz şekilde çalıştırılıyor. Bu şekilde kurumlarımız zarara uğratılıyor. Akşam 'Ne tatlı' diyerek izlediğiniz çocuklar, 16-20 saat çalıştırılıyor. Yazdığımız yönetmelik bakanlıktan çıkmadı. Artık çocuk oyuncular yönetmeliği düzgün şekilde çıksın, her akşam hepimizin gözü önünde istismar edilen çocukların korunmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bütçenin içinde halkın ve krize çarenin, krize dair kimin, nasıl korunacağının reçetesi olmadığını savundu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bütçenin, toplumsal cinsiyet temelli olmadığını, bütçede ülkenin en önemli sorunlarından işsizliğe yönelik çözümlerin yer almadığını, sosyal yardımlara hak temelli bakış açısının bulunmadığını ileri sürdü.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin son 16 yılda aile ve sosyal politika alanında büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Bakanlığın, Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde mutlu birey ve güçlü aileden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışmalarına devam ettiğini belirten Kırkpınar, şöyle devam etti:

"Devlet geleneğimizden ve medeniyet değerlerimizden beslenerek aile odaklı ve hak temelli sosyal politikaların ülkemize kazandırılmasını ilke edinen bakanlığımız, çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve ihtiyaç sahibi tüm toplum kesimlerine, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla adil, arz odaklı, etkin ve erişilebilir hizmet ağıyla hizmetlerine devam etmektedir."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti'nin, kadına şiddeti önleyici tedbirleri, kadın cinayetlerini engelleyen yasal düzenlemeleri, eğitim ve iş hayatında kadının hak ettiği yüksek konuma kavuşturulmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mecliste görev yapan garsonlar arasında farklı statüde çalışanların bulunduğunu, taşerondan geçen 4D'lilerin şartlarından son derece şikayetçi olduğunu, haftada 60-65 saat çalıştıklarını kaydetti. Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, "Sizden müfettiş göndermenizi istiyorum. Gelsinler kaç saat çalıştırılıyor tespit edilsin." diye seslendi.

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2019 yılı bütçesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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