2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nın "işgal" olarak değerlendirilmesinin, bu ülkeyi seven hiç kimse tarafından yapılamayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partisince verilen ve "bazı cezaların süresinde şartlı indirim öngören" kanun teklifinin halen komisyonda bekletildiğini ifade ederek, bu konunun toplumun her kesimi tarafından aylardır tartışıldığını belirtti.

Adalet sistemi içinde çöreklenmiş ve meslekten çıkarılmış FETÖ mensubu hakim ve savcıların tutuklandığını hatırlatan Yıldız, bu hakim ve savcıların örgütün talimatı doğrultusunda kararlar verdiğinin, kumpaslar kurduğunun tüm toplum tarafından bilindiğini söyledi.

Terör örgütü mensubu bu hakim ve savcıların verdikleri kararların ise yerli yerinde durduğuna işaret eden Yıldız, "FETÖ mensubu hakim ve savcıların hukuka aykırı karar verdiklerine inanıyorsak, bu kararları ortadan kaldırmak için tedbirler almak zorundayız. Altında FETÖ'cü hakimlerin imzası bulunan kararların tamamına yeniden yargılama yolu açılmalıdır. Bu kişilerin imzası bulunan kararlar, yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak sayılmalıdır. Bu, geçici bir maddeyle sağlanabilir." diye konuştu.