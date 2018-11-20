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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: - "TSK'nın Fırat Kalkanı Operasyonu'nun işgal olarak değerlendirilmesi, bu ülkeyi seven hiç kimse tarafından yapılamaz" - CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan: - "Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli suç işlenmesi halinde yargı anında harekete geçiyor ancak Atatürk'e yapılan hakaretlerle ilgili işlem yapılmıyor. Sayın Bakan, Kadir Mısıroğlu ile ilgili sizden bir hareket bekliyoruz" - MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız: - "Altında FETÖ'cü hakimlerin imzası bulunan kararlara yeniden yargılama yolu açılmalıdır"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nın "işgal" olarak değerlendirilmesinin, bu ülkeyi seven hiç kimse tarafından yapılamayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partisince verilen ve "bazı cezaların süresinde şartlı indirim öngören" kanun teklifinin halen komisyonda bekletildiğini ifade ederek, bu konunun toplumun her kesimi tarafından aylardır tartışıldığını belirtti.

Adalet sistemi içinde çöreklenmiş ve meslekten çıkarılmış FETÖ mensubu hakim ve savcıların tutuklandığını hatırlatan Yıldız, bu hakim ve savcıların örgütün talimatı doğrultusunda kararlar verdiğinin, kumpaslar kurduğunun tüm toplum tarafından bilindiğini söyledi.

Terör örgütü mensubu bu hakim ve savcıların verdikleri kararların ise yerli yerinde durduğuna işaret eden Yıldız, "FETÖ mensubu hakim ve savcıların hukuka aykırı karar verdiklerine inanıyorsak, bu kararları ortadan kaldırmak için tedbirler almak zorundayız. Altında FETÖ'cü hakimlerin imzası bulunan kararların tamamına yeniden yargılama yolu açılmalıdır. Bu kişilerin imzası bulunan kararlar, yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak sayılmalıdır. Bu, geçici bir maddeyle sağlanabilir." diye konuştu.

Feti Yıldız, bu düzenleme konusunda milletvekillerinden destek istedi.

- "Bu operasyonlardan kim rahatsız olmuştur?"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da "TSK'nın Fırat Kalkanı Operasyonu'nun işgal olarak değerlendirilmesi, bu ülkeyi seven hiç kimse tarafından yapılamaz." dedi.

TBMM'nin, ülkenin Suriye sınırındaki terör örgütlerine karşı mücadele vermesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine operasyon yapabilme yetkisi verdiğini anımsatan Cora, "TSK, bölgede başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Sivillere zarar vermeden ölçülü bir operasyon gerçekleştirmiş, hem sınır güvenliğimizi sağlamış hem de oradaki kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamıştır. Bu operasyonlardan YPG ve onlarla iş birliği yapanlar rahatsız olmuştur." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili kararının ders verici nitelikte olduğunu savundu.

- "Adaletli yönetilen ülkelerde suç artmaz, azalır"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'nin son 16 yılda, adaletin uygulanması noktasında, kuruluş amaçlarından uzaklaşan bir ülke haline geldiğini ileri sürdü.

Emecan, iyi, doğru ve adaletli yönetilen ülkelerde suçun artmayacağını, azalacağını vurguladı.

CHP'li Emecan, 71 cezaevi yapımının planlandığını belirterek, "Bu cezaevi yapımı konusunda bir başarı. Ancak biz her yeri kaliteli okullarla donatalım diye düşünürken, siz cezaevi sayısını her geçen gün artırıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Cezaevindeki çocuk tutuklu sayısında 16 yılda artış yaşandığına işaret eden Emecan, kadın tutuklu ve hükümlü sayısının da arttığını söyledi.

CHP'li Emecan, yargının siyasallaştığını, OHAL'in kalıcı hale getirildiğini, basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kalktığını, insan hakları ihlallerinin arttığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli bir suç işlenmesi halinde anında yargının harekete geçtiğini, ancak bu ülkenin kurucusu Atatürk'e yapılan hakaretlerle ilgili işlem yapılmadığını savunan Emecan, "Sayın Bakan, Kadir Mısıroğlu ile ilgili sizden bir hareket bekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da AK Parti'lilere yönelik, "Yapılan cezaevleri sizin başarınız değil, başarısızlığın göstergesidir." dedi.

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