2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ticaretin daha rekabetçi, hızlı, kolay ve güvenli yapıldığı lider ülkeler arasında yer almak üzere gayret ettiklerini söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, Dünya Bankasının 'Doing Business Raporu'nda dış ticaret alanında bir önceki rapora göre 29 sıra kazanarak 42'nci sıraya yükseldik. KOBİ düzeyinden başlayıp her seviyedeki ihracatçımıza, bu yıl 2 milyar 34 milyon lira civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Bu destekleri, Türkiye'nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak olan alanlarda veriyoruz. 2018 yılında genel ticaret heyeti ve alım heyeti programları ile firmalarımızın yaklaşık 16 bin iş görüşmesi gerçekleştirmesini sağladık. Hedefinde Türkiye'den dünya markaları çıkarmak olan TURQUALITY Programı'nda 162 firmamızın 173 markasını destekliyoruz. Bu önemli programı, günümüz koşullarına göre yeni pazarlar ve yeni firmalar ekleyerek desteklemeye devam edeceğiz. Dubai, Tahran, New York, Şikago ve Londra'daki Türkiye Ticaret Merkezlerine ilave olarak ülke, bölge ve talep odaklı 35 yeni noktada Türkiye Ticaret Merkezleri kurmayı planlıyoruz."