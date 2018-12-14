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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 03:14 | Son Güncelleme

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı, itişmeler yaşandı

TBMM Genel Kurulunda, 2019 bütçesinin görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı, itişmeler yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde, zaman zaman gerginlikler oluştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşmasının ardından, sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bakan, bu kadar kişinin ve bu kadar Müslüman'ın arasında 'Bizlerin kulağına ezan okunarak büyüdük biz' dedi. Bizimkine gazel mi okunuyordu? Bizimkine de ezan okunuyordu, bizim de alnımız secdeye gidiyordu. Sen kim oluyorsun?" dedi.

Özkoç ile AK Parti'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Özkoç'un, "Biz, milletvekillerini, gazetecileri, masumları, mağdurları tutuklayın diye dokunulmazlığı kaldırmadık. Biz 'Bakanlarınızı, hırsızlık yapan, arsızlık yapan, namussuzluk yapan siyasetçileri cezaevine koyun' dedik. Balyoz ve Ergenekon davaları gibi davalarda Hitler'in mahkemelerinin benzerini Silivri'de kurdunuz. Orada yargılayıp cezaevine koyduklarınız, intihar edenler, ölenlerin namusu, bu bayrak ve Türkiye için öldüler ama sizin besledikleriniz, terör örgütü, 250 kişiyi şehit etti. Onlar ne kadar teröristse siz o kadar teröristsiniz." sözleri, Genel Kurul'da tartışmayı alevlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Özkoç'a yanıt vermek için kürsüye çıktığı sırada, AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında itişmeler ve laf atmalar yaşandı. Bunun üzerine, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi. Arada da iki partiye mensup bazı milletvekilleri arasında itişmeler devam etti.

-"Özür bekliyoruz"

Aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçmişte, yargı mensupları belirlenirken çok büyük haksızlıklar olduğunu kaydetti.

Kendisinin, hakimlik sınavına, başörtülü olduğu için giremediğini aktaran Zengin, "Sayın Bakan şunu söylüyor: 'Dininiz, inancınız ne olursa olsun bu sınava girebilirsiniz' Türkiye'de hiç kimse ne Kürt olduğu için ne Alevi olduğu için bu sınava alınmamazlık yapılmıyor." dedi.

Kürsüden konuşan hiç kimsesinin AK Parti'ye "terörist" diyemeyeceğini, bunun için özür beklediklerini dile getiren Zengin, "Şimdi 'Biz onlardan uzağız' diyorsunuz. Bu, Zaman gazetesinin önünde el çırpanlar kimlerdi? Zaman gazetesinde insanları koruyanlar, kollayanlar kimlerdi? Daha dün denilecek bir tarihte Genel Başkanınız Almanya'ya gitti, Almanya'da FETÖ'nün en önemli sözcüsü Ercan Karakoyun toplantısındaydı. Birbirimizi suçlamak yerine gerçek FETÖ'cüleri kovalayalım." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle erkek milletvekillerinin, muazzam hakim bir erkek dil kullandığını, "Sıkıysa dışarı gel" dediklerini aktaran Zengin, "Aslolan kavgayı masada yapmaktır, Mecliste yapmaktır, kürsüde yapmaktır; dışarıda ne işiniz var ya, gelin kavgayı burada yapın." dedi.

-"Herkesin sevgilisi olarak kalmanı rica ediyorum"

Yeniden kürsüye çıkan Özkoç, "CHP'nin iki tane kırmızı noktası var; birisi din, öteki terör. Bu konuda bize laf söylerseniz, ne söylerseniz karşılığını alırsınız, ne söylerseniz." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı çok sevdiğini belirten Özkoç, "Sizler, hepimizin sevdiği insanlarsınız. Sizi falanca partili olarak görmüyoruz. Hangi sırada oturursanız oturun ama bu mücadelenin içerisinde, bize yakışmayacak olan hareketlerin içerisinde senin olman hepimizin canını acıtır. O yüzden senden herkesin sevgilisi olarak kalmanı rica ediyorum." diye konuştu.

Özkoç, hukukun yargılayıp da "Bu terör örgütü mensubudur." demediği hiç kimsenin, kendi nazarında terör örgütü mensubu olamayacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da kedisinin kavganın içerisinde değil, ayıran tarafta olduğunu kaydetti.

Özalan, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin fair play ödülü verdiği Türkiye'deki tek sporcuyum. Büyük işler gibi, büyük düşüncelerin de çığırtkanlıklara ihtiyacı yoktur. Burada iş birliği içerisinde, ülkemizi daha ilerilere taşımak, daha büyük bir ülke olma yolunda hep birlikte, güç birliğinde olmak ben en büyük amacımdır." dedi.

-"20 sene kafa attık"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, tutanaklarda Engin Özkoç'un, tekrar etmeyeceği bir ifadesinin bulunduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Özkoç, "Ben, hiçbir arkadaşımı sarf ettiğim sözün muhatabı olarak kabul etmem." karşılığını verdi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, "Gecenin bu saatinde, bu gerginliğinde bile bir sporcu kardeşim mesele olunca sporun ne kadar birleştirici olduğu gördük. Hepimizi bir anda birleştirdi. Onun için, demek ki Alpay ile beni biraz daha fazla konuşturmanız lazım gerginlik olduğu zaman. Alpay ile benim bir kusurumuz var. Biz futbol oynadık. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme biz 20 sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün." sözleri, Genel Kurul'da gülüşmelere yol açtı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar da bu tür gerilimler normal sayılacağını, önemli olanın, bunun karşılıklı fiili saldırıya dönüşmemesi olduğunu söyledi.

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