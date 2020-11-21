2020’de en çok kullanılan şifre bugün açıklandı

Şifre yönetim şirketi NordPass’ın veritabanı analizine göre, insanlar hala kırılması kolay en temel ağ şifrelerini kullanıyor. NordPass, yaklaşık 275,7 milyon şifreyi inceledikten sonra 2020’de çevrimiçi hesaplar için en çok kullanılan şifre listesini yayınladı. İlk sırada yer alan 2,5 milyon kişi tarafından kullanılan şifre maalesef ki hala “123456” oluyor.

Geçen yıl bu şifre ikinci sırada yer almıştı. NordPass, şifrenin 23,5 milyondan fazla kez kırıldığını belirtiyor.

Veriler, pek çok kişinin inatla zayıf parolalar kullanmakta ısrar ettiğini gösteriyor, bu parolalar en az güvenli olsa bile. Örneğin, geçen yıl daha kısa olan ‘12345’ şifresi birinci sırada yer almıştı.

Ancak 188.000’den fazla kullanıcı hala kabul edilebilir olduğunu düşünerek bu yılki listede sekizinci sırada yer aldı. Her iki şifre de bir saniyeden daha kısa sürede kırılabilir.

İstihbarat kurumları, hükümetlere yönelik saldırıların daha karmaşık hale geldiği konusunda uyarıyor. NordPass, 2020 listesindeki şifrelerin yarısından azının (%78) yeni olduğunu belirtiyor.