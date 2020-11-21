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  4. 2020’de en çok kullanılan şifre bugün açıklandı

2020’de en çok kullanılan şifre bugün açıklandı

21.11.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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2020’de en çok kullanılan şifre bugün açıklandı

Kullanıcıların kendilerini riske attığı bu şifreler hackerların ilk denediği şifre oluyor.

Şifre yönetim şirketi NordPass’ın veritabanı analizine göre, insanlar hala kırılması kolay en temel ağ şifrelerini kullanıyor. NordPass, yaklaşık 275,7 milyon şifreyi inceledikten sonra 2020’de çevrimiçi hesaplar için en çok kullanılan şifre listesini yayınladı. İlk sırada yer alan 2,5 milyon kişi tarafından kullanılan şifre maalesef ki hala “123456” oluyor.

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Geçen yıl bu şifre ikinci sırada yer almıştı. NordPass, şifrenin 23,5 milyondan fazla kez kırıldığını belirtiyor.

Veriler, pek çok kişinin inatla zayıf parolalar kullanmakta ısrar ettiğini gösteriyor, bu parolalar en az güvenli olsa bile. Örneğin, geçen yıl daha kısa olan ‘12345’ şifresi birinci sırada yer almıştı.

Ancak 188.000’den fazla kullanıcı hala kabul edilebilir olduğunu düşünerek bu yılki listede sekizinci sırada yer aldı. Her iki şifre de bir saniyeden daha kısa sürede kırılabilir.

İstihbarat kurumları, hükümetlere yönelik saldırıların daha karmaşık hale geldiği konusunda uyarıyor. NordPass, 2020 listesindeki şifrelerin yarısından azının (%78) yeni olduğunu belirtiyor.

Araştırmalar, kolaylık nedeniyle insanların basit ve hatırlaması kolay şifrelerin yanı sıra küfür, sayılar, isimler ve yiyecekler kullandıklarını gösteriyor.

İlk 10’da, “111111” aynı zamanda en sık kullanılan şifredir, geçen yılın 17’sinden altıncı sırasına yükseldi ve “123123” sayısı 18’den yedinciye yükseldi.

Metin açısından, yeni şifre “picture1” yaygın olarak kullanılan şifreler sıralamasına katıldı ve son olarak üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada “password” yer alıyor. “Senha” şifresi 10. sırada yer aldı. Senha listede yeni bir şifre oluyor. Bu kelime Portekizce’de şifre anlamına geliyor. Yani bu da kolayca kırılabilir bir şifre.

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