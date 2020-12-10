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2020'de modaydı ama bu kıyafetlerden artık kurtulun! Transparan da yok...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

2020'de bol bol gördüğümüz mini çanta trendi, nane rengi kıyafetler, minimal boyuttaki küçük güneş gözlükleri yeni yılla birlikte artık popülerliğini kaybediyor. Beş moda uzmanına göre 2020'de moda olan ürünleri muhtemelen 2021'de görmeyeceğiz. İşte modası geçenler...

2020'de modaydı ama bu kıyafetlerden artık kurtulun! Transparan da yok...

Özenle seçilmiş bir gardırop, iyi görünmenin ve hissetmenin önemli bir parçasıdır. Ancak bu yıl moda olan şey bir sonraki yıl demode görünebiliyor. Profesyonel stilistlerin 2020 gardırobunuzdan çıkarmanızı önerdiği birkaç parça için okumaya devam edin.

MİNİ ÇANTALAR DOLABINIZDAN ÇIKARILMALI

Minyatür cüzdanlar ve çantalar 2020'de stil sahnesini doldurdu. Stilist Bree Jacoby, 2021'de pistlerde buna yer olmayacağını söyledi ve ekledi: 'Kredi kartını zar zor tutabilen mikro ve mini çantalara elveda deyin. Büyük boy el çantaları ve kol çantalarını sıklıkla göreceğiz.

YIRTIK KOTLARA VEDA

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Yırtık kotlar on yıldan fazla bir süredir trend oluyor, ancak sayılı günleri olabilir. Jacoby, Insider'a verdiği demeçte, 'İnsanlar gardıropları sadece temel özellikleri korumak için düzenliyorlar ve yırtık kotlar diğer stiller kadar çok yönlü değil' dedi. Yırtık kotunuzu bırakmaya hazırsanız, stilist klasik, temiz kesimleri seçmenizi önerdi.

NEONLAR MODANIN DIŞINA ÇIKIYOR

Profesyonel stilist Leanne Lee, Insider'a neon giyim ve aksesuar trendinin hızla azaldığını söyledi. Lee, 'Neon öğeler, görünürlüğün zorunlu olduğu bisiklet sürme gibi durumlar için ayrılmalıdır. Bu kör edici parçaların 2021'de popüler olacağını sanmıyorum' dedi.

ÇİTA DESEN 2020'DE KALACAK

Çita desenli slip etek, özellikle Kate Middleton Ocak ayında stilin Zara versiyonunda görüldükten sonra 2020'de her yerdeydi.
Ancak Lee, bu özel moda anının artık bitmesi gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu: Çita desenli slip etek 2018'den beri giyiliyor. Artık onun emekli olması gerekiyor. Siyah, lacivert veya krem gibi düz bir renk öneriyorum.'

BİSİKLET ŞORTUNU SPOR SALONUNDA GİYMENİN VAKTİ GELDİ

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Cildi sıkı tutan bisiklet şortları 2020'de sokak giyimi olarak kabul edilmiş olabilir, ancak 2021 muhtemelen daha az göreceğiz. Lee, 'Dar, spandeks benzeri bisikletçi şortlarınızı temizleyin ve daha rahat ve zahmetsiz bir görünüm için daha gevşek, bermuda şortlarla değiştirin. Bisiklet şortlarınızı ise spor salonunda giymeye devam edebilirsiniz' diyor.

NANE RENGİNE DE VEDA EDİN

Ünlü stilist Sam Russell, Insider'a verdiği demeçte, donuk nane tonlarındaki giysilerin 2021'e girecek kadar çok yönlü olmadığını söyledi.
‘Bu renk trendi geldiğinde çok canlandırıcıydı, ancak gerçek şu ki nane çoğu insan için zor bir renk.’

MİNİ ŞORTLARIN YERİNİ UZUN ŞORTLAR ALACAK

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Russell, son derece küçük, 1970'lerden ilham alan şort çağının nihayet geçtiğine inandığını söyledi.
Insider'a verdiği demeçte, "Bu trendin ana akıma nasıl girdiğini bilmiyorum, ancak sıcak pantolonlar, biz 2021'e girerken kesinlikle gardırobunuzdan çıkarmanız gereken bir şey," dedi.
Biraz daha uzun iç dikişe sahip daha gevşek şortlar, yeni yılda daha rahat ve şık bir seçenek olabilir.

MİKRO GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ BÜYÜK OLASILIKLA GEÇİCİ BİR TREND

1990'lar, 2019 ve 2020'deki moda trendlerini büyük ölçüde etkiledi, ancak stilist Nina Dias, Insider'a bu şık, mikro güneş gözlüğü çiftini 2021 yazında yanınızda bulundurmamanız gerektiğini söyledi.

TRANSPARAN GİYSİLER 2021’DE YOK

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Son yıllarda, şeffaf, tül üstler ve elbiseler günlük modaya girdi. Bununla birlikte, bu kumaşların bakımı zor ve stil vermesi zor olabilir.
Russell Insider'a 'Şeffaf kumaşlar yatak odasından toplantı odasına geçiş yapmamalıydı. Bu kumaşların güzel görünmesi için doğru stil ve ışıklandırma gerekiyor' dedi. İnce giysilerinizi ipek veya saten parçalarla değiştirmeyi deneyin.

STILETTOLARINIZI ŞİMDİLİK DOLABA KALDIRIN

Ünlü stilist Samantha Brown, Insider'a topuk koleksiyonunuzu geçici olarak saklama zamanının gelebileceğini söyledi.

'Stiletto giymeyi bir süre erteleyebilirsiniz. Şimdilik o topuklu ayakkabılarınızı kaldırmanızı tavsiye ederim. 2021'de daha rahat stiller öneriyorum.'

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