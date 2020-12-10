2020'de modaydı ama bu kıyafetlerden artık kurtulun! Transparan da yok...

Özenle seçilmiş bir gardırop, iyi görünmenin ve hissetmenin önemli bir parçasıdır. Ancak bu yıl moda olan şey bir sonraki yıl demode görünebiliyor. Profesyonel stilistlerin 2020 gardırobunuzdan çıkarmanızı önerdiği birkaç parça için okumaya devam edin.

MİNİ ÇANTALAR DOLABINIZDAN ÇIKARILMALI

Minyatür cüzdanlar ve çantalar 2020'de stil sahnesini doldurdu. Stilist Bree Jacoby, 2021'de pistlerde buna yer olmayacağını söyledi ve ekledi: 'Kredi kartını zar zor tutabilen mikro ve mini çantalara elveda deyin. Büyük boy el çantaları ve kol çantalarını sıklıkla göreceğiz.

YIRTIK KOTLARA VEDA

Yırtık kotlar on yıldan fazla bir süredir trend oluyor, ancak sayılı günleri olabilir. Jacoby, Insider'a verdiği demeçte, 'İnsanlar gardıropları sadece temel özellikleri korumak için düzenliyorlar ve yırtık kotlar diğer stiller kadar çok yönlü değil' dedi. Yırtık kotunuzu bırakmaya hazırsanız, stilist klasik, temiz kesimleri seçmenizi önerdi.

NEONLAR MODANIN DIŞINA ÇIKIYOR

Profesyonel stilist Leanne Lee, Insider'a neon giyim ve aksesuar trendinin hızla azaldığını söyledi. Lee, 'Neon öğeler, görünürlüğün zorunlu olduğu bisiklet sürme gibi durumlar için ayrılmalıdır. Bu kör edici parçaların 2021'de popüler olacağını sanmıyorum' dedi.