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2020 DGS puan hesaplama ekranı! DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Önlisans eğitimine devam ederken 4 yıllık lisans bölümlerinden birisine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavının ardından tahmini puan hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki 2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS puanı hesaplanırken neye dikkat edilir?

2020 DGS puan hesaplama ekranı! DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Eğitim ve öğretim hayatına bir önlisans kayıt programında devam ederken lisans programlarıyla devam etmek isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçtiğimiz hafta yapıldı. Hafta sonu 2020 DGS sınavına giren öğrencilere hem sayısal hem de sözel bölümlerden toplamda 120 adet soru soruldu. DGS sınavında 120 soru için öğrencilere toplam 150 dakika verildi. Sınavdan çıkan öğrenciler bugün itibari ile 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırmasına başladı.

2020 DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS sınavına giren ve 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırması yapanları için detaylı araştırma yaptık. DGS puanını hesaplayabilmek için, öncelikle sınava giren adayların hem sayısal hem de sözel puanlarının sonuçlanması gerekiyor. Net sonuçlar açıklanmadan öğrenciler, 2020 DGS sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek tahmini sonuçları elde edebileceklerdir. Ardından öğrencilerin iki yıllık meslek yüksek okulundaki elde ettikleri akademik ortalamalarının hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanı hesaplanır. Dikey Geçiş sınavında başarılı olan adayların hem sözel hem de sayısal standart puanları (AÖBP) ele alınarak hesaplanan puan, adayın 2020 DGS'ye yerleştirilmesinde esas alınacak puan olacaktır.


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