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"2020 için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkarmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı: - "Zonguldak'ta 1,5 milyar ton bir kömür rezervi var. Böyle çıkarmaya devam edersek bize bin yıl yetecek kadar rezerv var. TTK çıkardığı kömür miktarını her yıl artırıyor. 2020 yılı için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkarmak" - "2023 yılı hedeflerinde madencilik sektörünün GSYİH içindeki payının yüzde 4-5'lere çıkarılmasını istiyoruz. Bu bağlamda bu sektörde yapılacak çok iş var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Zonguldak'ta 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu belirterek, "Böyle çıkarmaya devam edersek bize bin yıl yetecek kadar rezerv var. TTK çıkardığı kömür miktarını her yıl artırıyor. 2020 yılı için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkarmak." dedi.

Kalaycı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) misafirhanesinde kentte faaliyet gösteren rödevans saha sahipleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kalaycı, özel maden ocağı sahiplerinin sorunlarını dinlemek istediklerini söyledi.

Rödevans saha sahiplerinin, verilecek teşvikleri Türkiye Taşkömürü İşletmeleri (TKİ) üzerinden almak istediklerini söylediklerini aktaran Kalaycı, şöyle devam etti:

"Kendilerine verilecek teşvikler TKİ üzerinden değil, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) üzerinden olacak. Konunun MAPEG ve TTK arasında görüşülmesinin sonunda rödevansçılarımızı tatmin edecek bir sonuca varacağız inşallah. Yasa yaparak bunun üzerinden üzerinden gelmek mümkün olacaksa bu biraz zaman alacak, bunu ilettim.

Bir diğer sorun ise çok sayıda rödevans sözleşmesi yapılmış. Eskiden yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı yüksek olurken, yeni yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı daha düşük. Böyle olunca fiyat farkının giderilmesini istiyorlar. Bu da bir yasa konusu ve bunu çözmek için de uğraşacağız. Valimiz ve TTK Genel Müdürümüzden istihdam artırılması şartıyla rödevans farklarının ortadan belli bir süre için kaldırılması önerisi geldi. Bunun üzerinde çalışacağız."

Kalaycı, kömür üretim hedefine değinerek, "Zonguldak'ta 1,5 milyar ton bir kömür rezervi var. Böyle çıkarmaya devam edersek bize bin yıl yetecek kadar rezerv var. TTK çıkardığı kömür miktarını her yıl artırıyor. 2020 yılı için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkarmak." diye konuştu.

- GMİS'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı ve beraberindekiler, daha sonra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Kalaycı burada yaptığı konuşmada Zonguldak'ın maden şehri olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomimizin ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın (GSYİH) içinde madencilik sektörünün payı yüzde 1'ler civarında. Küçük bir rakam ve bunu arttırmak istiyoruz. 2023 yılı hedeflerinde madencilik sektörünün GSYİH içindeki payının yüzde 4-5'lere çıkarılmasını istiyoruz. Bu bağlamda bu sektörde yapılacak çok iş var. İşçilerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız." ifadelerini kullandı.

GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Kalaycı'ya madenci heykeli hediye etti.

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Bakan Yardımsı Şeref Kalaycı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak

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