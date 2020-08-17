2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı! İOKBS sınavında çıkan sorular neler? Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İOKBS sınavı için geri sayım başladı. Yeni okul döneminde burs almak isteyen ve eğitim hayatında burs desteği alarak devam etmek isteyen öğrenciler merakla 2020 İOKBS sınavı tarihini bekler oldu. Sınavda başarılı olmak için erkenden çalışmak isteyen öğrenciler 2020 bursluluk sınavı tarihi ne zaman araştırmalarına başladı. Öğrenciler için; 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ne zaman, geçmiş dönem bursluluk sınav soruları nedir, 2020 bursluluk sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir ve bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkar sorularının cevaplarını araştırdık.
Binlerce öğrencinin girmek istediği sınav için tarih belirlendi. 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak araştırma yapan öğrencilere, 2020 İOKBS Bursluluk sınavı 5 Eylül Cumartesi günü, 2020 bursluluk sınavı yapılacağını söyleyelim. Çok kısa bir zaman kaldığı için bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere uzmanlar daha çok test çözmelerini önermeye başladı. 2020 bursluluk sınavında başarılı olmak için öğrenciler kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı.
2020 Bursluluk sınavına katılacak olan öğrencilerin başarı puanları sınaflarına göre değişiklik gösteriyor. Peki hangi sınıfa giden öğrenci bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilerin kontenjan sayısı değişiklik gösterebiliyor. Diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı ve korunmaya muhtaç çocuk kontenjanına göre bursluluk veriliyor. Bursluluk sınavında başarılı olup da kontenjanda yer bulamayan öğrenciler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? İşte 2020 bursluluk sınavı için istenen sınıflara göre başarı puanı listesi!
2020 bursluluk sınavında geçmiş çıkan sorulara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaştık. Bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere 2020 bursluluk sınavında geçmişte çıkan soruların aynısı sorulmayacak. Sadece bu sorulara benzer seviyede sorular gelecek. İşte bursluluk sınavı geçmiş dönem çıkmış sorular!
2020 Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacağı en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Çünkü koronavirüs nedeniyle bir süre okula gidemeyen ve uzaktan eğitim alan öğrenciler, 2020 bursluluk sınavında pandemide aldıkları eğitimden soru çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Pandemi döneminde EBA TV üzerinden eğitim alan öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde aldıkları eğitimden soru gelecek mi merak ediyor. Peki 2020 bursluluk sınavında hangi konulardan soru gelecek? Konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklık getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."
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