2020 KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!

KPSS ÖABT soruları ve sonuçları için adayların gergin bekleyişi başladı. Sınavın ardından alacakları puanı tahmini olarak hesaplamak isteyen vatandaşlar KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını bulmaya çalıştı. Bir yandan da KPSS ÖABT sonuçlarının tarihi için de gözler ÖSYM’ye çevrildi. İşte ÖSYM takviminde yer alan KPSS sonuç tarihi ve soru-cevaplar hakkında merak edilen detaylı bilgiler...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen oturumların ardından adaylar sonuç süreci için hazırlıklarına başladı. Sonuç durumuna erişim sağlamadan önce öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınav soru ve cevaplarının açıklanma tarihini takip etmeye başladı. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarının 21-22 Eylül 2020 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak oluşturulacak öğretmen kadrolarının belirlenmesinde etkili olan KPSS ÖABT sınav sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Kamu personeli seçme maratonunda mücadele eden öğretmen adaylarının gözü kulağı KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde KPSS ÖABT sınav sonuç tarihi kesinleşti. Sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenlik kadrolarına yapılacak atama başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kesinleşecek.

