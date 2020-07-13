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2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? 65 Yaş üstü bankadan çekebilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Pandemiden dolayı öne çekilen Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ardından Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de ne zaman verileceği merak konusu olmuştu. Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı ne kadar zam ekleneceği araştırılmaya başlandı. Peki SSK ve Bağ-kur kurban emekli ikramiyesi ne kadar ve nereye yatacak?

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? 65 Yaş üstü bankadan çekebilecek mi?

Kurban Bayramı öncesi merakla beklenen SSK ve Bağ-kur kurban emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusunun cevabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk emekli bayram ikramiyelerinin 17 – 29 Temmuz tarihleri arasında verileceğini açıklayarak emekliye ikramiye müjdesini verdi. Peki SSK ve Bağ-kur emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Emekliler 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerini nereden çekecek, emekli ikramiyeleri nereye yatacak?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Koronavirüs tedbirleri alınarak öne çekilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de erkenden verileceği konuşulmuştu. Fakat Kurban Bayramı emekli maaşları ve ikramiye için yetkililerden açıklama gelmemişti. Peki 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak, SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Kurban Bayramı emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli maaşlarını zamlı olarak çekecek olan emekliler, Kurban Bayramı SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri hesaba mı yatacak, emekli ikramiyesi nereden alınacak sorularıyla ikramiye alacağı günü bekliyor.

2020 Kurban Bayramı ikramiyesi tarihleri

Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Bakan Selçuk, 17-29 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerinin ödeneceğini belirtti. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi nereye yatacak?

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bankalardan mı alınacak sorusuyla ikramiyesini nereden alacağını araştıran emeklilerin, 17 – 29 Temmuz tarihleri arasında verilecek olan Kurban Bayramı emekli ikramiyesi banka hesaplara yatacak. Emekliler bankaya giderek ikramiyelerini çekebilecekler.

Emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak sorusunun cevabını araştıran emekliler, ikramiyeye ne kadar zam geldiğini henüz öğrenmiş değil. Emekli maaşları zamlı olarak yatsa da ikramiyenin zamlı olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi almak için bankaya gitmek yasak mı?

Geçtiğimiz 21 Mart tarihinden sonra başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından uzun zaman boyunca 65 yaş üstü kişiler dışarıya çıkamamış, bankalarda ve resmi dairelerde işlemlerini yapamamıştı. Kurban Bayramı ikramiyesinin verilmesi ile birlikte, bankaya gitmek konusunda emin olamayan 65 yaş üstü emekliler, “65 yaş üstü emekliler bankaya gitmesi yasak mı, emekliler ikramiyeyi çekebilecek mi” sorularına cevap aramaya başladılar.
Yaklaşık üç ay süren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından emekliler bankaya gidebilecek ve kendi ikramiyelerini çekebilecekler.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

"Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi.


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