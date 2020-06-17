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2020 LGS ertelendi mi? LGS Haziran ayı örnek soruları

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.06.2020 07:27 | Son Güncelleme

2020 LGS ‘ye hazırlanan öğrenciler heyecanla sınav tarihini beklemeye başladı. Son hazırlıklarını yapan öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’ının yayınladığı örnek soru kitapçığını merak etmeye başladı. Peki LGS 2020 ertelendi mi? İşte MEB’in yayımladığı 2020 LGS Haziran ayı örnek sorular ve son dakika LGS haberimiz…

2020 LGS ertelendi mi? LGS Haziran ayı örnek soruları

2020 LGS için son hazırlıklarını yapan öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’ının yayınladığı örnek soru kitapçığını merak etmeye başladı. Peki ertelenen birok sınav gibi 2020 LGS sınavı da ertelenecek mi? MEB LGS 2020'nin ertelenmesine dair açıklama yaptı mı? İşte MEB’in yayımladığı 2020 LGS Haziran ayı örnek sorular ve güncel LGS haberimiz…

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları (LGS sayısal ve sözel örnek sorular kitapçığı)

MEB’in yayınladığı 2020 LGS Haziran ayı örnek soruları
Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın yaptığı LGS yani Liselere Giriş Sınavı’nın tarihi yaklaştıkça öğrencileri bir heyecan sarmaya başladı. MEB LGS 2020 Haziran ayı için çalışma sorularını açıkladı.

MEB’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre merkezi sınava yönelik olarak hazırlanan Haziran LGS örnek sınav soruları şöyle;

2020 LGS HAZİRAN AYI ÖRNEK SORULARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2020 ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Nomalleşme sürecinin başlamasıyla geçtiğimiz hafta corona virüs vaka sayıları binlerin altına inerken son birkaç gündür vaka sayısı bin 500'lere çıktı. Bu durum aileler ve öğrencilere endişe yaratırken LGS 2020 sınavının ertelenmesi gündeme geldi.. Yaklaşan LGS öncesi 'LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?' soruları artmaya başladı.

LGS sınavının ertelenmesi söz konusu bile değil açıklaması yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınavda salgın nedeniyle alınan önlemleri paylaşan Selçuk LGS sınavının ertelenmesinin söz konusu olmadığını paylaşarak, "Geçen seneki LGS'de sınav yaptığımız 3 bin 873 okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul sayısı 18 bin 139 oldu. Beş katından fazla arttı. Böylelikle sosyal mesafe kurallarına kolaylıkla uyulabilecek." diye konuştu.


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