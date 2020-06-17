2020 LGS ertelendi mi? LGS Haziran ayı örnek soruları

2020 LGS için son hazırlıklarını yapan öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’ının yayınladığı örnek soru kitapçığını merak etmeye başladı. Peki ertelenen birok sınav gibi 2020 LGS sınavı da ertelenecek mi? MEB LGS 2020'nin ertelenmesine dair açıklama yaptı mı? İşte MEB’in yayımladığı 2020 LGS Haziran ayı örnek sorular ve güncel LGS haberimiz…

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları (LGS sayısal ve sözel örnek sorular kitapçığı)

MEB’in yayınladığı 2020 LGS Haziran ayı örnek soruları

Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın yaptığı LGS yani Liselere Giriş Sınavı’nın tarihi yaklaştıkça öğrencileri bir heyecan sarmaya başladı. MEB LGS 2020 Haziran ayı için çalışma sorularını açıkladı.

MEB’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre merkezi sınava yönelik olarak hazırlanan Haziran LGS örnek sınav soruları şöyle;

2020 LGS HAZİRAN AYI ÖRNEK SORULARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2020 ne zaman yapılacak, ertelendi mi?



Nomalleşme sürecinin başlamasıyla geçtiğimiz hafta corona virüs vaka sayıları binlerin altına inerken son birkaç gündür vaka sayısı bin 500'lere çıktı. Bu durum aileler ve öğrencilere endişe yaratırken LGS 2020 sınavının ertelenmesi gündeme geldi.. Yaklaşan LGS öncesi 'LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?' soruları artmaya başladı.