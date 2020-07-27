2020’nin en iyi oyun tabletleri!

Akıllı telefonlar ve tablet ürünleri artık daha kompleks mobil oyunlarını rahatlıkla çalıştırabiliyorlar. Hatta üreticiler oyunculara özel akıllı telefon ve oyun tablet ürünleri geliştirdiklerine de şahit oluyoruz. Bu esasında önemli bir gelişme. Çünkü yeni nesil mobil cihazlar yavaş yavaş oyun konsollarla rekabete girişecek gibi görünüyor.

Hatırlayanlar bilir. League of Legends, Fortnite ve Counter Strike gibi oyunları hep bilgisayarlarda oynuyorduk. Mobil pazarın büyümesi ve teknolojik olarak da ciddi bir yatırım alması bu oyunların mobil sürümlerinin geliştirilmesine yol açtı. Dolayısıyla birçok oyuncu ister istemez bu ürünlere hatta daha çok oyun Tablet ürünlerine kaymasına neden oldu.

Bunu bilen üreticilerin, mobil oyun pazarı için ekstra güçlendirilmiş ürünleri de piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Mobil dünyaya geçmek isteyen oyuncular bu yüzden yatırımlarını çok iyi yapmak zorundalar.

EN İYİ OYUN TABLET MODELLERİ

Piyasaya baktığımızda bazı Tablet modelleri zengin donanım birleşenleri ile kendilerini farklılaştırıyorlar. Güçlü bir işlemci, performanslı grafik yongası, uzun pil ömrü ve yüksek kapasite bir oyuncunun ihtiyaç duyduğu donanımların başında geliyor. Durum böyle olunca en iyi oyun tablet ürünlerinde listenin başını Apple’ın iPad Pro ürünü alıyor.