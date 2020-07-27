2020’nin en iyi oyun tabletleri!

Akıllı telefonlar ve tablet ürünleri artık daha kompleks mobil oyunlarını rahatlıkla çalıştırabiliyorlar. Hatta üreticiler oyunculara özel akıllı telefon ve oyun tablet ürünleri geliştirdiklerine de şahit oluyoruz. Bu esasında önemli bir gelişme. Çünkü yeni nesil mobil cihazlar yavaş yavaş oyun konsollarla rekabete girişecek gibi görünüyor.
Hatırlayanlar bilir. League of Legends, Fortnite ve Counter Strike gibi oyunları hep bilgisayarlarda oynuyorduk. Mobil pazarın büyümesi ve teknolojik olarak da ciddi bir yatırım alması bu oyunların mobil sürümlerinin geliştirilmesine yol açtı. Dolayısıyla birçok oyuncu ister istemez bu ürünlere hatta daha çok oyun Tablet ürünlerine kaymasına neden oldu.
Bunu bilen üreticilerin, mobil oyun pazarı için ekstra güçlendirilmiş ürünleri de piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Mobil dünyaya geçmek isteyen oyuncular bu yüzden yatırımlarını çok iyi yapmak zorundalar.
Piyasaya baktığımızda bazı Tablet modelleri zengin donanım birleşenleri ile kendilerini farklılaştırıyorlar. Güçlü bir işlemci, performanslı grafik yongası, uzun pil ömrü ve yüksek kapasite bir oyuncunun ihtiyaç duyduğu donanımların başında geliyor. Durum böyle olunca en iyi oyun tablet ürünlerinde listenin başını Apple’ın iPad Pro ürünü alıyor.
Apple iPad Pro, A12X Bionic işlemcisi sayesinde oldukça performanslı. Bu işlemcinin açamadığı oyun yok. Bununla birlikte 12.9 inç ekranı ile oyun zevki bir üst basamağa taşınıyor. iPad Pro sadece oyun için değil, yüksek performans arayan herkese hitap ediyor. Fakat bunun da yüksek bir bedeli var.
İkinci sırada Samsung’un Galaxy TAb S6 ürünü yer alıyor. Bu ürün bir çok Android kullanıcılar için en favori ürünlerden biri. Öyle ki bu ürün Apple iPad’in performansı ile yarışabilecek güçte. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi hiçbir oyunda zorlanmıyor. Ayrıca 8 GB bellek ürünün performanstan ödün vermemesini sağlıyor. Oyunları daha keskin ve zengin bir renk aralığı sunan 10.5 inç AMOLED ekran da çok önemli bir avantaj sağlıyor.
Bizim en sevdiğimiz ürünlerden biri kuşkusuz MatePad Pro. Bu ürün bir iPad Pro katili. Hatta an itibarıyla en güncel ve gelişmiş Android tabletlerden bir tanesi. Huawei’in kendi işlemcisi olan Kirin 990 ile gelen cihaz, 6 GB bellek ile ayaklarınızı yerden kesebilir. 10.8 inç ve 2560×1600 çözünürlük değerine ulaşan LCD ekran her türlü ortamda oyun oynamanızı sağlıyor. Her türlü oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Peki bu ürün neden üçüncü sırada? İlk olarak fiyatı birçok kişiye tuzlu gelebilir. Bundan da önemlisi ise daha çok başında olan ama inanılmaz hızlı gelişen kendi ekosistemine sahip olması. Google desteğinin olmamasından dolayı sadece ekosisteminde olan oyunları oynayabiliyorsunuz.
Küçük taşınabilir bir tablet arayan kişiler için tavsiyemiz Huawei MediaPad M5 8 olur. 8.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bu tablet 2560 x 1600 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor. Üzerinde sekiz çekirdekli Kirin 960s işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 4 GB bellek sayesinde birçok oyunu rahatlıkla açabiliyor. Kapasite 32’den 128 GB seçeneklerinde bulunuyor ki bu birçok oyuncu için yeterli. Ürünün en önemli özelliği üzerinde bulunan iki adet hoparlörün çok iyi bir performansa sahip olması. Oyunları yüksek kalitede oynamanız fazlasıyla mümkün.
Tablet ve akıllı telefonlarda oyun oynamak gün geçtikçe daha popüler olmaya başlandı. Bu cihazlar zamanla resmen evrim geçirdiler ve gerek konsol gerekse de PC sistemleri ile rekabete girmeye başladılar. Yeni nesil teknolojiler ve güçlü donanım birleşenleri üzerinde barındıran bu Tablet ve akıllı telefonlar sayesinde, mobil oyun endüstrisi de daha kompleks oyunlar üretmeye başladı. Görünen o ki özellikle Tablet ürünleri bu değişimden kendisine önemli bir pay çıkartacak.
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