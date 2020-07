2020’nin en iyi oyun tabletleri!

Hatırlayanlar bilir. League of Legends, Fortnite ve Counter Strike gibi oyunları hep bilgisayarlarda oynuyorduk. Mobil pazarın büyümesi ve teknolojik olarak da ciddi bir yatırım alması bu oyunların mobil sürümlerinin geliştirilmesine yol açtı. Dolayısıyla birçok oyuncu ister istemez bu ürünlere hatta daha çok oyun Tablet ürünlerine kaymasına neden oldu.

Apple iPad Pro

Apple iPad Pro, A12X Bionic işlemcisi sayesinde oldukça performanslı. Bu işlemcinin açamadığı oyun yok. Bununla birlikte 12.9 inç ekranı ile oyun zevki bir üst basamağa taşınıyor. iPad Pro sadece oyun için değil, yüksek performans arayan herkese hitap ediyor. Fakat bunun da yüksek bir bedeli var.

İkinci sırada Samsung’un Galaxy TAb S6 ürünü yer alıyor. Bu ürün bir çok Android kullanıcılar için en favori ürünlerden biri. Öyle ki bu ürün Apple iPad’in performansı ile yarışabilecek güçte. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi hiçbir oyunda zorlanmıyor. Ayrıca 8 GB bellek ürünün performanstan ödün vermemesini sağlıyor. Oyunları daha keskin ve zengin bir renk aralığı sunan 10.5 inç AMOLED ekran da çok önemli bir avantaj sağlıyor.

Bizim en sevdiğimiz ürünlerden biri kuşkusuz MatePad Pro. Bu ürün bir iPad Pro katili. Hatta an itibarıyla en güncel ve gelişmiş Android tabletlerden bir tanesi. Huawei’in kendi işlemcisi olan Kirin 990 ile gelen cihaz, 6 GB bellek ile ayaklarınızı yerden kesebilir. 10.8 inç ve 2560×1600 çözünürlük değerine ulaşan LCD ekran her türlü ortamda oyun oynamanızı sağlıyor. Her türlü oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Peki bu ürün neden üçüncü sırada? İlk olarak fiyatı birçok kişiye tuzlu gelebilir. Bundan da önemlisi ise daha çok başında olan ama inanılmaz hızlı gelişen kendi ekosistemine sahip olması. Google desteğinin olmamasından dolayı sadece ekosisteminde olan oyunları oynayabiliyorsunuz.