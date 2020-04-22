2020 Ramazan İmsakiyesi: 24 Nisan imsak vakti saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı bu sene koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde idrak edilecek. Uzmanlar özellikle virüsle mücadele verilen bu dönemde sağlıklı oruç tutmak için sahur yapılmasının önemine değiniyorlar. Peki 24 Nisan imsak vakti nedir? Yani Ramazan ayının ilk gününde oruç tutmak için sahursa saat kaçta kalkılacak?

24 NİSAN İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

İmsak vaktinde kalkılarak o günün orucuna hazırlık olarakp sahur yapılır ve oruca niyetlenilir. Tabii zaman farklarından dolayı her ilde imsak vakti de farklıdır. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğini 2020 Ramazan İmsakiyesi ile ilinizde imsak vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

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DİYANET’TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, yaptığı açıklamada, kılınması sünnet olan teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti.

Hazreti Muhammed ve dört büyük halife döneminden beri Müslümanların, teravih namazını hem camiler hem de evlerde cemaatle veya tek başına kılmasına ilişkin uygulamaların olduğuna işaret eden Tural, şunları söyledi: