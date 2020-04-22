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  4. 2020 Ramazan İmsakiyesi: 24 Nisan imsak vakti saat kaçta?

2020 Ramazan İmsakiyesi: 24 Nisan imsak vakti saat kaçta?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Ramazan ayının başlamasına çok çok az bir süre kaldı. Ramazan ayının ilk günü 24 Nisan Cuma yani bu tarihte sabaha karşı ilk sahura kalkılacak. Bu nedenle imsak vakti önemli. Türkiye’nin doğusundan batısına zaman farkı olduğu için her ilde imsak vakti farklı. 2020 Ramazan imsakiyesi ile ilinizde 24 Nisan imsak vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

2020 Ramazan İmsakiyesi: 24 Nisan imsak vakti saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı bu sene koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde idrak edilecek. Uzmanlar özellikle virüsle mücadele verilen bu dönemde sağlıklı oruç tutmak için sahur yapılmasının önemine değiniyorlar. Peki 24 Nisan imsak vakti nedir? Yani Ramazan ayının ilk gününde oruç tutmak için sahursa saat kaçta kalkılacak?

24 NİSAN İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

İmsak vaktinde kalkılarak o günün orucuna hazırlık olarakp sahur yapılır ve oruca niyetlenilir. Tabii zaman farklarından dolayı her ilde imsak vakti de farklıdır. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğini 2020 Ramazan İmsakiyesi ile ilinizde imsak vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET’TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, yaptığı açıklamada, kılınması sünnet olan teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti.

Hazreti Muhammed ve dört büyük halife döneminden beri Müslümanların, teravih namazını hem camiler hem de evlerde cemaatle veya tek başına kılmasına ilişkin uygulamaların olduğuna işaret eden Tural, şunları söyledi:

"Corona virüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmak yasak olduğu için teravih namazını evlerde cemaatle veya tek başına kılmak caizdir. Dolayısıyla hane halkından imamlık yapabilecek birisi varsa cemaatle teravih namazını kılarlar. Eğer imamlık yapacak biri yoksa her biri ferdi olarak teravih namazını evde kılabilir. Bu durumda herhangi bir sakınca yoktur.

Bazı kişiler, camilerde cemaatle teravih namazının eda edilmemesi nedeniyle tutulacak olan oruç ibadetinin de kabul olmadığına dair iddialarda bulunuyor. Bu iddia kesinlikle doğru değil, kabul edilmesi de mümkün değildir. Çünkü oruç ile teravih ibadetleri birbirinden farklıdır. Oruç, gündüz, teravih ise gece ibadetidir. Peygamber Efendimiz, 'Kim ramazanın gündüzünü oruçla geçirir, gecesini de teravih namazı kılarak ihya eder, Cenabıhak katında verilecek ecir ile mükafata iman eder ve böyle de umarsa, onun geçmiş küçük günahları bağışlanır' buyuruyor."


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