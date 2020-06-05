2020'ye güncellendi: Honor 8S 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor Huawei çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün koronavirüse özel telefonu Honor Play 4 Pro ve Honor Play 4'ü duyurmuştu. Bu telefonlar üst seviye akıllı telefonlardı. Fakat Honor diğer segmentteki kullanıcıları da unutmuş değil. Honor 8S 2020'de bu anlamda üretilen ve tanıtılan bir cihaz.

HONOR 8S 2020 ÖZELLİKLERİ

Honor 8S 2020 özellikleri arasında 5,71 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran damla çentiğe sahip. Damla çentikte ise bizleri 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram aralığında bir ön kamera karşılıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio A22 işlemcisi, 3GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. MicroSD kart desteği de Honor 8S 2020'nin bir artısı olarak öne çıkıyor.

Honor 8S 2020'nin maalesef ki arkasında çift kamera kurulumu bulunmuyor. Gönlümüz telefonda bir çift arka kamera bulunmasından yanaydı ancak telefonun tek arka kamerası da iyi bir performans verebilir. Zira bu kamera, 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Aslında giriş seviyesinin biraz daha üzerinde yer alan bir kamera. Tabi çift kamera olmamasının bazı dezavantajları yok değil.

HONOR 8S 2020 FİYATI

3.020 mAh değerindeki bataryasından gücünü alan Honor 8S 2020'nin fiyatı 99.99 sterlin olarak duyuruldu. Google uygulamalarına ve hizmetlerine destek veren telefon bugün itibariyla İngiltere'de satışa çıktı. Honor 8S 2020'nin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

