2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında, grup başkanvekilleri arasında "ÖSO" tartışması yaşandı. Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde, HDP milletvekilleri konuşma yaptı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Kuzeydoğu Suriye'de masum insanlar öldürülüyor, 'Kürtler statü kazanmasın' diye katliamlar yapılıyor. Tel Rıfat'taki sivil katliamında, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin katledildiği belirtiliyor. ÖSO çetelerinin sağlık hizmetine daha rahat ulaşabilmesi için sınır kentlerinin doktorları adeta sürekli nöbet halinde bekletiliyor." dedi. Bunun üzerine grup başkanvekilleri arasında tartışma yaşandı. Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sürücü'nün gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Suriye Milli Ordusunun, Suriyelilerden, bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluştuğunu, Suriye'nin selameti için mücadele verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Suriye Milli Ordusu, Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye muhalefetini temsilen özel temsilciler statüsünde anayasa çalışmalarında yer almaktadır. Suriye Milli Ordusu, Türk ordusuyla beraber Barış Pınarı Harekatı'nda çok önemli fonksiyonlar icra etmiştir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Biz 'ÖSO çeteleri', 'Suriye Milli Ordusu çetesi' diyoruz. Buna alışacaksınız." dedi. "ÖSO'nun içinde kafa kesenlerin, kadınlara tecavüz edenlerin" olduğunu ileri süren Oluç, "Bu çeteye Kuvayımilliye dediniz, utanmıyorsunuz. Bunların yanında duramazsınız, yaptıklarını savunamazsınız. Bunlar Kuvayımilliye filan değil, çetedir. Doğrudan doğruya sivilleri katlediyorlar." ifadelerini kullandı. - "ÖSO'nun içinde bir ton cihatçı unsur var" CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ÖSO'yu, İstiklal Savaşı'ndaki Kuvayımilliye'ye benzetenler olduğunu söyleyerek "Bu tam bir garabettir. Dünyada herkes biliyor ki ÖSO'nun içinde El Kaide uzantılı bir ton cihatçı unsur var." dedi. "Bir ay maaşlarını kesin, 'ÖSO' diye övdüğünüz insanlar gırtlağınızı keser." ifadesini kullanan Altay, "Meclis'te kimsenin ÖSO'yu sütten çıkmış ak kaşık gibi tanımlamasını ve sahiplenmesini doğru bulmadığını" belirtti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Kuzeydoğu Suriye'de 'Kürtler statü kazanmasın' diye katliamlar yapılıyor." sözüne sessiz kalmanın mümkün olmadığını söyledi.