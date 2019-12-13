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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "Suriye Milli Ordusu, Türk ordusuyla Barış Pınarı Harekatı'nda çok önemli fonksiyonlar icra etti" - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - "Kimsenin ÖSO'yu sütten çıkmış ak kaşık gibi tanımlamasını ve sahiplenmesini doğru bulmam" - HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: - "ÖSO'nun içinde kafa kesenler, kadınlara tecavüz edenler var"

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında, grup başkanvekilleri arasında "ÖSO" tartışması yaşandı.

Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde, HDP milletvekilleri konuşma yaptı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Kuzeydoğu Suriye'de masum insanlar öldürülüyor, 'Kürtler statü kazanmasın' diye katliamlar yapılıyor. Tel Rıfat'taki sivil katliamında, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin katledildiği belirtiliyor. ÖSO çetelerinin sağlık hizmetine daha rahat ulaşabilmesi için sınır kentlerinin doktorları adeta sürekli nöbet halinde bekletiliyor." dedi.

Bunun üzerine grup başkanvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sürücü'nün gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ifade etti.

Suriye Milli Ordusunun, Suriyelilerden, bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluştuğunu, Suriye'nin selameti için mücadele verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Suriye Milli Ordusu, Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye muhalefetini temsilen özel temsilciler statüsünde anayasa çalışmalarında yer almaktadır. Suriye Milli Ordusu, Türk ordusuyla beraber Barış Pınarı Harekatı'nda çok önemli fonksiyonlar icra etmiştir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Biz 'ÖSO çeteleri', 'Suriye Milli Ordusu çetesi' diyoruz. Buna alışacaksınız." dedi.

"ÖSO'nun içinde kafa kesenlerin, kadınlara tecavüz edenlerin" olduğunu ileri süren Oluç, "Bu çeteye Kuvayımilliye dediniz, utanmıyorsunuz. Bunların yanında duramazsınız, yaptıklarını savunamazsınız. Bunlar Kuvayımilliye filan değil, çetedir. Doğrudan doğruya sivilleri katlediyorlar." ifadelerini kullandı.

- "ÖSO'nun içinde bir ton cihatçı unsur var"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ÖSO'yu, İstiklal Savaşı'ndaki Kuvayımilliye'ye benzetenler olduğunu söyleyerek "Bu tam bir garabettir. Dünyada herkes biliyor ki ÖSO'nun içinde El Kaide uzantılı bir ton cihatçı unsur var." dedi.

"Bir ay maaşlarını kesin, 'ÖSO' diye övdüğünüz insanlar gırtlağınızı keser." ifadesini kullanan Altay, "Meclis'te kimsenin ÖSO'yu sütten çıkmış ak kaşık gibi tanımlamasını ve sahiplenmesini doğru bulmadığını" belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Kuzeydoğu Suriye'de 'Kürtler statü kazanmasın' diye katliamlar yapılıyor." sözüne sessiz kalmanın mümkün olmadığını söyledi.

Katliamı terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ'ın yaptığının altını çizen Akçay, "Türkiye de Türk Silahlı Kuvvetleri vasıtasıyla Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyerek bu olumsuzluklara engel olmuştur. Bu ithamların, terör örgütü PYD/PKK'ya dolaylı da olsa destek vermekten başka bir anlamı yok. ÖSO, Kuvayımilliye midir, değil midir; bu bizim işimiz değil, böyle bir tanımlamamız da yok." değerlendirmelerinde bulundu.

- "ÖSO denilen lejyoner ordusu"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Suriye'nin kuzeyinde sivil insanlar ölüyor. Öldürenler terör örgütü DEAŞ, PYD/PKK ile ÖSO denilen lejyoner ordusu ama neticede olan sivil halka oluyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na karşı üst perdeden verilen siyasi tepki olmadığını söyleyerek, "Galiba Trump'tan tepkinizin oranıyla ilgili icazet bekliyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin, ABD Senatosunun "kabul edilemez" kararına karşı siyaseten resmi bir tepki vermediğini belirten Altay, "Bu ayıp da size yeter." ifadesini kullandı.

- "Bu karara tükürüyoruz"

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un, "Tükürün" şiirinin bazı dizelerini okuyarak, "ABD Senatosunun bu kararını yok hükmünde görüyor ve bu karara tükürüyoruz." dedi.

Altay ise Akbaşoğlu'un sözlerine , "Biz, ruhu şad olsun Mehmet Akif'ten değil, Recep Tayyip Erdoğan'dan bu milletin, bu Meclisin şanına, şerefine yakışır bir refleks bekliyoruz. Bunu göstermesini bekliyoruz." karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime ara verdi.

Aranın ardından bütçe görüşmelerine devam edildi.

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2020 yılı bütçesi Grup Başkanvekilleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TBMM Genel Kurulu Ticaret Bakanlığı

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