HABER

2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 22:41 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin, Kürtlerin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10 ve 11. maddeleri kabul edildi.

İyi Parti Mersin Milletvekil Zeki Hakan Sıdalı, çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar olduğunu belirterek, iktidarın halktan koptuğunu öne sürdü.

Büyükşehir yasasıyla köylere darbe vurulduğunu söyleyen Sıdalı, kırsal nüfusun gün geçtikçe yaşlandığını, çiftçilerin yaş ortalamasının 59'a ulaştığını kaydetti.

Sıdalı, tarımı ayağa kaldırmak için öncelikle Ziraat Bankasının çiftçiye hizmet etmesi, tarımdaki maliyetlerin düşürülmesi, çiftçiye ödemelerin ürün ekim zamanında yapılması, hasat zamanı ithalat yapılmaması, markalaşma çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla dikkate alınmasını istedi.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise büyükşehir olmayan illerdeki köylere daha fazla hizmet gittiğini ancak Ankara gibi büyükşehir olan illerde bunun tersinin yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Belediyeler beşikten mezara hizmet eden kurumlardır. Belediyecilik sadece alt-üst geçit yapıp çevreyi temizlemek değildir. Belediyecilik o bölgenin kalkınmasını sağlamak, istihdamı sağlamak, bölgeyi geliştirmek, topyekün kalkındırmaktır." dedi.

Ankara'daki mobilya üretim merkezi Siteler esnafının Elmadağ'da bir organize sanayi bölgesi kurmaya çalıştığını anlatan Yıldırım, "Talebimiz, Siteler'deki esnafımızın kurduğu 12. Organize Sanayi Bölgesi'ne teşviklerin verilmesi, ruhsatların çıkması ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılmasıdır." diye konuştu.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de konuşmasında, bütçeyi "savaş bütçesi, katil bütçe ve gençlerin geleceğini çalan, zorbalığı devam ettiren bütçe" olarak niteledi.

İşsizliğin, yoksulluğun insanları intihara sürüklediğini öne süren Eksik, "Emeklilikte yaşa takılanlara da haklarını sarayın kapısına kilit vuracak HDP verecektir." ifadesini kullandı.

- "Analar babalar HDP'nin kapısına kilit vuracak"

Sataşmadan söz alan AK Parti Gurup Başkanvekili Cahit Özkan, bütçenin barışın, huzurun, refahın bütçesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır il teşkilatınız önündeki analar babalar HDP'nin kapısına kilidi vuracak." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da AK Parti iktidarının HDP'nin kapısına kilit vurmayı hep istediğini söyleyerek, "HDP'nin kapısına kilidi asarsanız biz başka türlü mücadelemizi sürdürürüz ama demokratik siyasetten asla vazgeçmeden ve demokratik siyasetten uzaklaşmadan sizinle de hesaplaşırız." diye konuştu.

- "Dayatılan bir bütçe"

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bu bütçenin "dayatılan" bir bütçe olduğunu savunarak, bütçenin amacının borcu borçla kapatmak olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının başarısızlıkları olduğunu belirten Karabıyık, "Hani uçacaktık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz zaman, yere çakıldık." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise yerel yönetimlere verilen önem doğrultusunda bütçeden verilen kaynağı yüzde 18,2 artışla 97,3 milyar seviyesine çıkardıklarını kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Cumhur İttifakı ile teröristlerle müzakerenin bittiğini, mücadelenin başladığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bütçenin, milyonlarca asgari ücretliye umut olmasını istediklerini dile getirerek, "Bütçede memur, işçi, emekliyi bırakın; umudun bile asgarisi yok. Dar gelirlinin payına yine sefalet, ölüm düşüyorsa demek ki bu bütçe gereksiz." görüşünü savundu.

-"Ayrıştırıcı dil"

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, "Savaş, yıkım ve felaketse bu ülkeye yıkımı getiren kimler? Barıştan korkanlar, savaş ve çatışmadan beslenenler." dedi.

Türkiye'nin yaşadığı çıkmazın, yüz yıldır aynı olduğunu savunan Temel, "Kürt sorunu, demokrasi sorunu çözülmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini" iddia etti. Temel, "Bu sorunu çözmeden darbe mekanizmalarından kurtulamazsınız, bir taşı yerinden kıpırdatamazsınız. Güvenlikçi siyasete sarıldıkça toplumun güvenini kaybediyorsunuz." diye konuştu.

Temel'in konuşmalarına AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Tepkilere, HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak karşılık verdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP'li milletvekillerini, "Masalar milletin malıdır." diyerek uyardı.

AK Parti ve HDP milletvekillerinin karşılıklı laf atmalarının sürmesi üzerine Bilgiç, birleşime ara verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Temel'in kullandığı dilin, üslubun asla kabul edilemez, ayrıştırıcı bir dil olduğunu ifade ederek, "AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Temel'in son derece bölücü, ötekileştirici, ayrıştırıcı bir konuşma yaptığını, bunu kabul etmediklerini vurguladı.

Bülbül, Türkiye'de kardeşlik, hukuk, adalet, demokrasi taleplerinin bu şekilde, bu anlayış tarafından dile getirilmesinin son derece acı olduğunu kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hukuk, adalet, barış gibi kavramlara inatla sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'
Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştüFuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya tepki!

Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayan SGK çalınlarına hapis

Erdoğan'ın kütüğünü sorgulayan SGK çalışanlarına hapis

CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.