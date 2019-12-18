2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin, Kürtlerin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız." dedi. TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10 ve 11. maddeleri kabul edildi. İyi Parti Mersin Milletvekil Zeki Hakan Sıdalı, çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar olduğunu belirterek, iktidarın halktan koptuğunu öne sürdü. Büyükşehir yasasıyla köylere darbe vurulduğunu söyleyen Sıdalı, kırsal nüfusun gün geçtikçe yaşlandığını, çiftçilerin yaş ortalamasının 59'a ulaştığını kaydetti. Sıdalı, tarımı ayağa kaldırmak için öncelikle Ziraat Bankasının çiftçiye hizmet etmesi, tarımdaki maliyetlerin düşürülmesi, çiftçiye ödemelerin ürün ekim zamanında yapılması, hasat zamanı ithalat yapılmaması, markalaşma çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla dikkate alınmasını istedi. MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise büyükşehir olmayan illerdeki köylere daha fazla hizmet gittiğini ancak Ankara gibi büyükşehir olan illerde bunun tersinin yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Belediyeler beşikten mezara hizmet eden kurumlardır. Belediyecilik sadece alt-üst geçit yapıp çevreyi temizlemek değildir. Belediyecilik o bölgenin kalkınmasını sağlamak, istihdamı sağlamak, bölgeyi geliştirmek, topyekün kalkındırmaktır." dedi. Ankara'daki mobilya üretim merkezi Siteler esnafının Elmadağ'da bir organize sanayi bölgesi kurmaya çalıştığını anlatan Yıldırım, "Talebimiz, Siteler'deki esnafımızın kurduğu 12. Organize Sanayi Bölgesi'ne teşviklerin verilmesi, ruhsatların çıkması ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılmasıdır." diye konuştu. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de konuşmasında, bütçeyi "savaş bütçesi, katil bütçe ve gençlerin geleceğini çalan, zorbalığı devam ettiren bütçe" olarak niteledi. İşsizliğin, yoksulluğun insanları intihara sürüklediğini öne süren Eksik, "Emeklilikte yaşa takılanlara da haklarını sarayın kapısına kilit vuracak HDP verecektir." ifadesini kullandı. - "Analar babalar HDP'nin kapısına kilit vuracak" Sataşmadan söz alan AK Parti Gurup Başkanvekili Cahit Özkan, bütçenin barışın, huzurun, refahın bütçesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır il teşkilatınız önündeki analar babalar HDP'nin kapısına kilidi vuracak." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da AK Parti iktidarının HDP'nin kapısına kilit vurmayı hep istediğini söyleyerek, "HDP'nin kapısına kilidi asarsanız biz başka türlü mücadelemizi sürdürürüz ama demokratik siyasetten asla vazgeçmeden ve demokratik siyasetten uzaklaşmadan sizinle de hesaplaşırız." diye konuştu. - "Dayatılan bir bütçe" CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bu bütçenin "dayatılan" bir bütçe olduğunu savunarak, bütçenin amacının borcu borçla kapatmak olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının başarısızlıkları olduğunu belirten Karabıyık, "Hani uçacaktık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz zaman, yere çakıldık." dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise yerel yönetimlere verilen önem doğrultusunda bütçeden verilen kaynağı yüzde 18,2 artışla 97,3 milyar seviyesine çıkardıklarını kaydetti. MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Cumhur İttifakı ile teröristlerle müzakerenin bittiğini, mücadelenin başladığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bütçenin, milyonlarca asgari ücretliye umut olmasını istediklerini dile getirerek, "Bütçede memur, işçi, emekliyi bırakın; umudun bile asgarisi yok. Dar gelirlinin payına yine sefalet, ölüm düşüyorsa demek ki bu bütçe gereksiz." görüşünü savundu.