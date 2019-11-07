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2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Biz konuşmadığımız sürece (sözde Ermeni soykırımı) bizim acımız başka parlamentoların konusu oluyor. Siyasi hesaplarla bunlar yapılıyor. Bu, acımızı, yaramızı daha da kanatıyor" - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: - "Türk milletinin tarihinde bırakın soykırımı, kırım diye bir olay yok" - AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir: - "Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca dünyada hüküm sürdü. Eğer ecdadımız soykırım yapsaydı oralarda başka milletlerden bahsetmek mümkün müydü?" - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem suçludur"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımına yönelik sözlerine, AK Parti milletvekilleri ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı karşı çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915'ten önce bu topraklarda her 5 kişiden biri Ermeniyken, şimdi bu coğrafyada bir stadyumu dolduramadıklarını söyledi. "Herhalde biz buharlaşmadık başımıza büyük bir felaket geldi" diyen Paylan, bunun konuşulmasının reddedildiğini ancak başka parlamentoların konuştuğunu savundu. Paylan, "Konuşmasınlar. Bu toprakların meselesi, bu topraklarda konuşulur. Ermeni halkına taziyelerini sunan bir Cumhurbaşkanı var, yüzleşmeye hazır insanlarımız var ama 'ABD, Fransa şöyle dedi' diye bu meseleyi konuşmayı reddediyoruz." dedi.

Paylan, babaannesinin, ailesi sürülürken Müslüman komşusuna emanet edildiğini, Hüseyin amcanın babaannesini koruduğunu anlatarak, "Babaannemin hikayesi nasıl tarihçilerin konusu olabilir. Babaannemin meselesini nasıl arkeologlara bırakalım. Bu toprakların meselesi ABD Kongresinin konusu olamaz ama TBMM'nin konusu olmalı." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Paylan'ın hatıralarını ve acılarını saygıyla karşıladığını, bunun ortak acıları olduğunu ifade etti.

Tatlıoğlu, "Türkiye, keşke 13. asır ile 20. asra kadar geldiği gibi o demografik yapıyı bugünlere taşıyabilseydi. Bu coğrafyanın tek ortak acısı bu değil, onlarca ortak acı ve hikayemiz var. Bu da bizim hikayemiz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dedeleri Ermeni komitacılar tarafından katledilen, yakılan, gözleri oyulan birisi olarak, içi acıyarak Paylan'ı dinlediğini anlattı.

Hakkı konuşacaklarını, hakikati orta yere koyacaklarını ifade eden Aydemir, "Türk milletinin tarihinde bırakın soykırımı, kırım diye bir olay yok. Biz, bizden olmasa bile kendimizi onların yerine koymayı bilmişiz. Onlar dediğimiz, o vakitler bizi ifade ediyordu. Bizim için öteki kavramı olmadı. Bize yapılmaya çalışılan haksızlık, vicdansızlıktır. Yabancı kaynaklar 518 bin Türk'ün katledildiğini söylüyor. Bunu Ermeniler yapmış demiyoruz, Ermeni komitacılar, Hınçak, Taşnak çeteleri diyoruz ancak karşı taraf bütün milleti zan altında bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk milletinin geçmişinde soykırım olmadığını dile getirerek, bu asılsız iftiranın hiçbir temelinin bulunmadığını kaydetti.

Kalaycı, bu ahlaksız iftirayı atan ülkelerin parlamentolarına tepkilerini göstereceklerini vurgulayarak, "Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem suçludur. Bu tarihi gerçekleri elbette tarihçiler tartışmalı, buna da açığız." dedi.

Mustafa Kalaycı, bunun parlamentoda tartışılmaması gerektiğini belirterek, kendilerinin uzmanlık alanları olmadığını dile getirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Türkiye aleyhinde karar alanların alınlarının en az Türkler kadar açık olması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Türk milletinin köleci, sömürgeci, çıkarcı emperyalist şantajlara boyun eğmeyecek kadar asil ve şerefli bir millet olduğunu ifade etti. Aydemir, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca dünyada hüküm sürdüğüne işaret ederek, "Eğer bizler, ecdadımız soykırım yapmış olsaydı oralarda başka milletlerden bahsetmek mümkün müydü?" diye sordu.

Paylan, yeniden söz alarak, bu toprakların meselesinin, bu topraklarda konuşulması gerektiğini, adını koyup, yüzleşmeleri gerektiğini savundu. Paylan, "Biz konuşmadığımız sürece bizim acımız başka parlamentoların konusu oluyor. Siyasi hesaplarla bunlar yapılıyor. Bu, acımızı, yaramızı daha da kanatıyor. Mecliste Araştırma Komisyonu kuralım, o insanlar gelsin, anlatsınlar, dinleyelim. Başka parlamentolar yarama derman olamaz ama TBMM olabilir." dedi.

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