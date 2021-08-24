2021 Audi Q2 özellikleri ve güncel fiyat listesi!

Audi Nisan 2021 tarihinde görücüye çıkardığı Q2 ile SUV modellerinde de iddialı olduğunu ortaya koydu. 2021 yılı için özel olarak yenilenen Q2 birçok yeni özellik barındırıyor. Sürücü Audi Q2 modeli kullanırken teknolojik özellikleri daha iyi anlıyor. Keyifli bir sürüş sağlayan Audi Q2’nin yeni eklenen teknik ve donanım özelliklerinin detaylarını ve güncel fiyat listesini merak eden sürücüler için derlediğimiz haberimizi hemen okumaya başlayabilirsiniz.

2021 AUDİ Q2 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic Pl. 536.200 TL

Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp S Line S tronic 560.626 TL

2021 AUDİ Q2 YENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Audi Q2 Türkiye’de sadece tek tip motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1.5L 35 TFSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor. 35 TFSI motorda S Tronic çift kavramalı şanzıman kullanılıyor. Audi Q2 maksimum hızı 218 km/s olarak belirlenmiş.

Audi Q2 yakıt tüketim verilerine göz atıldığında ise şehir içi kullanımda 5.9L – 6.1L şehir dışı kullanımda ise 4.6L -4.8L arasında yakıt tükettiği görülüyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.1L – 5.3L arasında bulunuyor. WLTP standartlarına göre yakıt tüketiminin ortalama 6.0L-6.5L olduğu görülüyor. 2021 model Audi Q2 0-100 km hızlanması ise 8.6 saniye sürüyor.

AUDİ Q2 DONANIM ÖZELLİKLERİ SÜRÜCÜLEREN NE GİBİ KOLAYLIKLAR SUNUYOR?

2021 model Audi Q2 iki donanım paketiyle birlikte geliyor. S Line ve Advanced adlarındaki donanım paketleri kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Advanced donanım paketleri günlük kullanıma ve konfora odaklanıyor. S Line donanım paketleri ise lüks özellikler taşıyor.

AUDİ Q2 DIŞ TASARIM ÖZELLİKLERİ

Audi dış tasarımında genel tasarım çizgisine hakim kalıyor ancak keskin ve yumuşak çizgileri uyumlu bir şekilde harmanlıyor. Audi Q2 2021 modellerinde geçmiş yıllara oranla kullanıcılara kişiselleştirmeyi daha fazla sunuyor. Araç farklı boyutlarda 5 adet jant seçeneği sunuyor. Q2 advanced donanım paketinde jantlar 17 inç tam donanımda 19 inç boyutlarında belirleniyor. 19 inçlik jantlar için S line donanım paketine sahip olmanız gerekiyor. Audi Q2 5 farklı gövde rengi bulunuyor. Audi Q2 agresif görüntüyü seven kullanıcıları unutmayarak çeşitli aksesuar seçenekleri sunuyor. Agresif tasarım için Matrix Led farlardan yardım alıyor.

Bütün kullanıcıların aradığı cam tavan Audi Q2 de panoramik cam tavan olarak sunuluyor. Panoramik cam tavan aracın tavan kısmını yarı yarıya kapatıyor. Böylece, aracın içinde son derece aydınlık ve ferah bir ortam oluşuyor.

Aracın dış tasarımında göze çarpan özelliklerden biri de elektrikli bagaj kapağı oluyor. Audi Q2 araçlarda bagaj kapağı anahtardan elektrikli olarak açılabiliyor. Aynı şekilde bagaj açıkken tek tuşla kapatılabiliyor. Böylece, kullanıcı bagaj kapağıyla temas etmiyor.

AUDİ Q2 VE İÇ TASARIMIN RAHATLIĞI

Audi Q2’nin iç tasarımı da kullanıcılara konforu vaat ediyor. Araçta standart koltuklarla birlikte kullanıcılara 7 farklı koltuk seçeneği sunuyor. Araçta bulunan katlanabilir arka koltuklar konforunuzu yükseltiyor. Audi Q2 modelinde tamamen öne doğru yatabilen arka koltuklar bulunuyor. Böylece 405L’lik bagajın hacmini iki katına çıkartabiliyorsunuz. Audi Q2 modelin ön koltuklarında opsiyonel olarak ısıtma özelliği bulunuyor. Ön koltuklardaki ısıtma özelliği 3 kademeden oluşuyor. Bunun için S line donanım paketini seçmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra birbirinden şık 4 farklı direksiyon simidi de kullanıcılara sunduğu alternatifler arasında yer alıyor. Dilerseniz, aracın iç tasarımında ambiyans aydınlatmaları opsiyonel olarak satın alabilirsiniz. Opsiyonel seçenekler arasında konsol tasarımı ve tavan değişiklikleri de bulunuyor.

AUDİ Q2 ARAÇLARDA GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Audi Q2 oldukça gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip. Q2’de arka ve ön kısımları aktif olarak kontrol eden bir asistan bulunuyor. Asistan arabayı sürerken dikkat edemediğiniz alanları tarıyor ve manevra, frenleme ve hız gibi kriterlere müdahale ediyor. Audi’nin sunduğu Türkiye Paketi altında ön ve arka park sensörü bulabilirsiniz. Böylece, Q2 aracınızı park ederken zorluk çekmenize gerek kalmaz.

Audi Q2 modellerde aktif koruma adı altında bir özellik bulunuyor. Aktif koruma kritik durumlarda emniyet kemerinizi sıkıyor ve sürücü koltuğunu en uygun hale getirerek güvenliğinizi sağlıyor. Aktif koruma özelliği herhangi bir kaza anında otomobil durana kadar kendi kendine frenleme yapıyor.

Audi Q2 modellerde geri görüş kamerası park sensörleriyle kombine olarak çalışıyor. Sürücü, geri görüş kameraları sayesinde otomobilin arkasında neler olduğunu görebiliyor. Park etme sırasında zorluk çeken kullanıcılar Türkiye Paketi içinde bu kamerayı satın alabilirler.



