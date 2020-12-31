2021 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu... 2021 KPSS ortaöğretim ve önlisans puan türüne göre memur alan kurumlar listesi!

Son dakika KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan yerler araştırılıyor... 2020 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunun açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen lise ve önlisans mezunu memur adaylarının araştırdığı memur alan kurumlar listesi haberimizde... 2021 KPSS P1,P2,P3 PUAN TÜRÜ NEDİR? ALIM YAPAN KURUMLAR! KPSS P1 puan türü Genel Yetenek- Genel Kültür sınav sonuçlarının

hesaplanmasıyla ortaya çıkan puan türüdür. KPSSP1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi yüzde 30 puan etkilidir. KPSS P1 puan türü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olanlar kişileri kapsar. KPSS P1 puan türüyle alım yapan kurumları; Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Bakanlık bünyesinde açılan Mühendislik Kadroları

2021 KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR? ALIM YAPAN KURUMLAR! KPSS P2 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek yüzde 60 Genel Kültür yüzde

40 etkili olmaktadır. P2 puan türü önlisans ve ortöağretim mezunları için

hesaplanmaz. KPSS P2 puanıyla alım yapan kurumları; Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı 2021 KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR? ALIM YAPAN KURUMLAR! KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda

türüdür. KPSS P3 puanının hesaplama işlemi yapılırken; Genel Yetenek yüzde 50

oranında etkiliyken Genel Kültür'de yüzde 50 ağırlığa sahiptir. Adaylar KPSS

B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu

puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde

edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır. KPSS P3 puan türüyle alım yapan kurumlar; Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı