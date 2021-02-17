2021 Şivlilik tarihi: Şivlilik ne zaman, hangi tarihte yapılıyor? Şivlilik nedir, Şivlilik günü ne yapılır?

Türkiye'nin dört bir yanında kutlanan Regaip Kandili'nde tüm Türkiye'de ibadetler ve dualar edilirken Konya'da Şivlilik etkinliği de düzenleniyor. Yıllardır Konya'da geleneksel olarak kutlanan Şivlilik geleneğinde çocuklar sokağa dökülüyor ve ev ev dolaşıyor. Regaip Kandili gecesinde büyük bir ateş yakan aileler sabaha kadar ateşin etrafında etkinlik düzenler. Çocuklara hediyeler verilen ve Konya'da geleneksel olarak kutlanan Şivlilik geleneği ne anlama gelir? İşte Şivlilik geleneği ve detayları... Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? 2021 dini günler takvimi! ŞİVLİLİK GELENEĞİ NEDİR? Regaip Kandili geleneği olarak sadece Konya yöresinde Regaip Kandili'nde kutlanan Şivlilik etkinliği tarihçilerin anlatımı ile şöyledir; “Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on beş yaş arasındaki kız erkek çocukları sokak başlarında toplanarak ilk kapıdan başlamak üzere kapıları birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile şu maniyi söylemeye başlarlar; 'Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek.

Şivlilik...'

Çocukların sesini duyan ev sahibi bayan, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne verecekse onunla gelerek kapıyı açar ve sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye boyunlarına takmış oldukları keselere birer avuç vermek suretiyle onları sevindirirmiş. Çocuklar bu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar, öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur.” "Üç aylar, çocuklarımızın minik minik elleriyle sabah namazından sonra şivlilik toplamasıyla başlar. Bu, hem o çocukları sevindirmenin hem de bu mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara şefkat, merhamet ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede öncü bir role sahip." denmiştir. 2021 Regaip Kandili mesajları: Kısa, ayetli, uzun ve resimli mesajlar! Güncel hayırlı kandiller mesajları! KONYA’DA ŞİVLİLİK NASIL KUTLANIR? Asırlardır Konya'da kutlanan Şivlilik geleneği en çok çocuklar tarafından dört gözle beklenen bir gelenektir. Regaip Kandili'nin sabahında erken saatlerinde çocuklar ve gençler sokakları dolduruyor. Konya'da herkes birbirini kutlayarak bu özel günü görüşerek kutluyor.