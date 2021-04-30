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  4. 2021 Yeni Hyundai Kona 1.6 CRDi hibrit test sürüşü

2021 Yeni Hyundai Kona 1.6 CRDi hibrit test sürüşü

30.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif hibrit otomobiller çoğalmaya başladı. Hyundai, i20 modelinin ardından Kona'da da hafif hibrit teknolojiyi sunmaya başladı. Kona hibrit alınır mı? Yeni Kona hibrit kaç para? Tüm detaylar videomuzda.

2021 Yeni Hyundai Kona 1.6 CRDi hibrit test sürüşü

Hyundai, geçtiğimiz aylarda Kona modelini makyajladı. Model tasarım konusunda ilginç görünürken, makyaj ile birlikte daha olgun bir yapıya kavuştu. Çift parçalı aydınlatma grubu ufak değişimler yaşadı. Bunun yanında tampon bölümünde de değişimler söz konusu. Arka bölümde ise yine stop grubu elden geçirildi. Burada da kullanılan çift parçalı aydınlatma grubunun tampon bölümünde olan kısmı tamamen farklılaştı.

KOKPİTTE NELER VAR?

Yeni Hyundai Kona’nın içerisine geçtiğimizde makyaj ile birlikte büyük değişimler var. Buradaki ilk değişim dijital olan gösterge paneli. Farklı sürüş modlarına göre grafiği değişen dijital ekran, grafik kalitesi konusunda da başarılı. Multimedya ekranına baktığımızda daha sade ve şık tasarlanmış. Ekranın üzerinde fiziksel tuşlarda yer alıyor.

HEM DİZEL HEM HİBRİT

Yeni Kona’da 1.6 litrelik dizel makine var. 120 Bg güç ve 200 Nm tork değeri sunuyor. Tüketim konusunda da model 7.3 litrelik tüketim verisi var. Hafif hibrit teknolojisi ile gelen Kona, ekonomi konusunda da avantajlı oluyor. Hafif hibrit teknolojisinin çalışma prensibi ise şu şekilde. 48 V pil kapasiteli bir yapı var. Buraya depolanan güç aracın ilk kalkışında ve içeride kullanılan argümanların desteklenmesinde kullanılıyor.


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