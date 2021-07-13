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2021 yılı yaz sezonunda hangi takılar trend?

13.07.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz demek; renk demek, eğlence demek, hareket ve şıklık demek! Yaz tatilinde aksesuar trendlerinden geri kalmak istemeyenler için 2021yılı yaz sezonunun trend takı aksesualarını paylaşıyoruz.

2021 yılı yaz sezonunda hangi takılar trend?

"Takının trendi mi olur? " demeyin, bal gibi de olur. Özellikle bazı takılar bu yıl olmazsa olmazken bazıları ise sandıklarda durmalı. İşte 2021 yazının favori takıları!

ÇELİK KOLYELER

Bergüzar Korel, Çağla Şikel gibi ünlülerin boyunlarından çıkarmadıkları çelik kolyeler bu yıl çok popüler. Renginin solmaması ve kararmaması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Ten renginize göre rose veya altın rengini tercih edebilir, denizde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İNCİ GERİ DÖNDÜ

Asaletin simgesi inciler bu yıl her aksesuarda kendini göstererek iddiasını koruyor. Gerçek barok veya damla formdaki incilerden yapılan takıları özel akşamlarda veya davetlerde kullanarak tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

HER PARMAĞA BİR YÜZÜK

Bu stil son yıllarda oldukça popüler. Zincir veya büyük taş detaylı yüzükleri parmaklarınıza takabilir, cool bir görüntü oluşturabilirsiniz. Parlak ojeler ile uyum yakalayarak harika kombinler yaratabilirsiniz.

BONCUK KOLYELER

90'lar yaz modası boncuk kolyelerle geri döndü. Renk renk boncuklarla yapılan kolyeleri boyun hizanızda kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha büyük formda olan boncukları da bileklik olarak kullanabilirsiniz.

SEDEFLİ BİLEKLİKLER

Sedef detaylı aksesuarlar raflardaki yerini aldı. Özellikle bronz tende daha güzel görünen bu takılardan mutlaka edinmelisiniz. Beyaz ve turkuaz renkte olanlar çok popüler, bizden söylemesi.

KARIŞIK TAKILAR

Bu yaz göze çarpan trendlerden biri de kolyelerin çeşitli boylardaki zincirlerle kombinlenmesi. Uzun zincirleri boncuk kolyelerle birlikte takabilir hatta birçok kolyeyi üst üste takarak eğlenceli ve çabasız bir görüntü oluşturabilirsiniz.

VİNTAGE KÜPELER

80'li yıllarda annelerimizin kullandığı o iddialı büyük küpeler bu yıl her yerde karşımıza çıkıyor. Sade elbiselere hareket katan büyük vintage küpeleri dilerseniz basic parçala kıyafetlerle de kombinleyebilirsiniz.

FİMO HALHALLAR

Canlı renkleri, eğlenceli tarzlarıyla fimo halhallar yaz trendlerinin başında yer alıyor. Kot şortlarla veya yazlık elbiselerle kolayca kombinyebilir, siz de bu renkli akımın bir parçası olabilirsiniz.

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Bergüzar Korel
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