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İpek eşarpların tarihsel serüvenine yolculuk! 100 yıl içinde kullanımı tamamen değişti

09.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman içinde moda önlemez bir değişim yaşadı. Yıllar içinde trendlerle birlikte moda sektörü hızlı bir yükselme yaşadı. Giysileri kullanma şekilleri de yeni akımlara ayak uydurarak modern dünyanın kalıplarına uyum sağladı. Sizler için her dönemin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan ipek eşarpların tarihsel yolculuğunu araştırdık.

İpek eşarpların tarihsel serüvenine yolculuk! 100 yıl içinde kullanımı tamamen değişti

Moda ve trendler süreç içerisinde hızla değişen kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir sene önce herkes tarafından takip edilen bir trend sonraki yıllarda demode olabiliyor. Son dönemde yeniden popüler olan eşarpların 100 yıl içindeki değişimi sizleri şaşırtacak.

1920-1950 YILLARINDA BAŞA BAĞLANIYORDU

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Kadınlar 1920’li yıllarda eşarpları gevşek bir şekilde başlarına bağlıyordu. Bağlama şekli olarak genellikle iki ucundan tutularak çene altında birleştirmek tercih ediliyordu. Eğer eşarp yeterince büyük ise uçları çapraz bir şekilde sırta yerleştiriliyordu. O dönemlerde sadece üst sınıfa mensup olan kadınlar kullanabiliyordu. Kullanım şekli ise araba yolculuklarında saçların korunmasına yönelikti.

TRENDLER DEĞİŞTİ

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2000’li yıllarda ipek eşarplar, sadece boyun için aksesuar olarak değerlendirildi. Sonrasında ise üst giyim eşyası haline geldi. ‘Şal desen’ adı verilen üst giyim ürünleri ünlü markaların koleksiyonlarına eklendi. 2021 yılında ise eşarp yeniden saçlarda yerini aldı. Son trendlere göre eşarpların at kuyrukları ve örgülere takıldığı görüldü.

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