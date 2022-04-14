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2022 ALES DETAYLARI! 2022 ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınavı kaç dakika sürecek?

14.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavına dair sorulmaya başlandı. 2022 yılının ilk ALES sınavına sayılı bir zaman kaldı. ALES sınavına üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katılım sağlayacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), bu hafta sonu tek oturumda tamamlanacak. İşte 2022 ALES sınavına dair merak edilen detaylar!

2022 ALES DETAYLARI! 2022 ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınavı kaç dakika sürecek?

ALES 2022 sınavının kaçta başlayıp, kaçta biteceği, sınavın ne kadar süreceği adayların cevaplarını aradığı soruların başında geliyor. ALES sınavına girecek adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce bulunmaları gerekiyor. 2022 ALES/1 sınavının ne zaman gerçekleşeceğini ve kaç saat süreceğine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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