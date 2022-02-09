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2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihleri!

09.02.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı AÖL kayıt yenileme işlemi ve ders seçimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Aralık 2021 tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son günlere girilmiş durumda. Peki 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitecek? İşte Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihleri!

2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenilemenin ne zaman biteceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri Şubat ayında sona erecek. Peki 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan duyuruya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat'a kadar sürecek. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırmak mümkün olacak. Ayrıca AÖL ders seçimi de 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar yapılacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek. Hiç ders seçimi yapmamış olan öğrencilerin ise otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

"18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir."


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Anahtar Kelimeler:
AÖL
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