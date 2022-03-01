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2022 AÖL sınav giriş ekranı: AÖL sınavına nasıl girilir? İşte AÖL sınav girişi yöntemi!

01.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AÖL sınav giriş ekranına nasıl girileceği merak ediliyor. AÖL sınavlarına girecek olan öğrenciler araştırmalarını sürdürürken Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem sınavları Mart ayında online şekilde tamamlanacak. Peki AÖL sınavına nasıl girilir? İşte 2022 AÖL sınav giriş ekranı!

2022 AÖL sınav giriş ekranı: AÖL sınavına nasıl girilir? İşte AÖL sınav girişi yöntemi!

AÖL online sınav girişinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL dönem sınavları için öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak sınav ekranına ulaşabilecek. Peki AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

2022 AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapabilecek ve böylece online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu bulunmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Ayrıca öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir. Seçilmiş olan derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu bulunacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya ise yeniden geri dönüş yapamayacaklardır.
Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlatmalarının ardından aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebilecekler ve sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak. Sınavı bitirilmiş olan derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek.

Öğrenciler, sınav sırasında basılı veya dijital şekilde herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklar.

Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranı hakkında herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması halinde ise sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

AÖL ŞİFRESİ UNUTULDUĞUN NE YAPILMALI?

Sisteme giriş şifresini unutmuş olan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden ya da (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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