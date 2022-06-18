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2022 Babalar Günü ne zaman, bugün mü? Babalar Günü hediyesi fikirleri!

18.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Babalar Günü ne zaman? Bu anlamlı gün için geri sayım devam ederken babasını mutlu edip sevgisini kusursuz şekilde ifade etmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi Babalar Günü hediyesi için giyim, ayakkabı, kişisel bakım, saat, aksesuar ve elektronik gibi kategorileri inceliyor. Peki Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte Babalar Günü hediyesi fikirleri...

2022 Babalar Günü ne zaman, bugün mü? Babalar Günü hediyesi fikirleri!

Babalar Günü tarihi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu anlamlı güne kısa bir süre kala birçok kişi konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 2022 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hediyesi fikirleri ve detaylar haberimizde...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, her sene Haziran ayının 3. pazar günü kutlanmaktadır. Babalar Günü bu sene 19 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ FİKİRLERİ

Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenekleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömlek, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı seven babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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