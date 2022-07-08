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2022 bayram namazı saatleri! Tunceli, Uşak ve Van Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

08.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Tunceli, Uşak ve Van’da bayram namazı saat kaçta?” sorusu, bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yarın yüz binlerce kişi camilere gidip bayram namazını kılacaklar. Diyanet’in açıklamasına göre Tunceli, Uşak ve Van’da bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri!

2022 bayram namazı saatleri! Tunceli, Uşak ve Van Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

Kurban Bayramına saatler kala vatandaşlar bayram namazı saatlerini, yaşadıkları illere göre sorguluyor. Tunceli, Uşak ve Van’da yaşayan kişilerde bayram namazı saatlerini sorgulamakta. Diyanet işleri Başkanlığı tüm şehirlere göre bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte Tunceli, Uşak ve Van bayram namazı saatleri 2022!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tunceli'de bayram namazı 05.38'de, Uşak'ta 06.19'da, Van'da ise 05.24'te kılınacak.

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Tunceli, Uşak ve Van Kurban Bayramı namazı saati

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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