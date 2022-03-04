10 bin bekçi alımının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan bekçi alımlarının şartları ve başvuru tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki 2022 Bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi bekçi alımı aranan şartlar neler? EGM Bekçilik maaşı ne kadar? Detayları sizler için derledik.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bir süredir 10 bin bekçi alımı gündemdeki konular arasında yer alıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Öte yandan Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz açıklamada bulunulmadı.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Yeni bekçi maaşlarının miktarı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz senenin bekçilik maaşları ise şöyleydi;

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük bir çoğunluğu 12 saat civarında ve gece saatlerinde çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanmaktadır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısının yetersiz olması sebebiyle İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 şeklinde çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışmakta ve haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

