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2022 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB BİLSEM sınavı nedir? İşte sınav tarihleri!

15.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavı tarihi ve sınav hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bilim ve sanat merkezlerine yeteneklerine göre alınacak olan BİLSEM sınavı tarihi araştırılmaya devam ediyor. Peki 2022 BİLSEM sınavı ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri ve merak edilenler!

2022 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB BİLSEM sınavı nedir? İşte sınav tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan sınav kılavuzunda BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri daha önce açıklanmıştı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç de sonlanmış olacak. Peki BİLSEM sınavı ne zaman olacak?

2022 BİLSEM SINAVI NEDİR?

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek için MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak isimlendirilmekte olan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

2022 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine dair olan işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından gerçekleştirilecek. BİLSEM genel zihinsel yetenek ön değerlendirmeleri 19 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Uygulama, Cumartesi ve Pazar günleri 5 oturumda gerçekleştirilecek.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınmış olacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sınav BİLSEM
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