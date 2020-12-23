2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe son haliyle kameralara yakalandı

Uzun süredir 4 Serisi Gran Coupe, kamuflajlı fotoğraflarıyla kameralara yakalanmıştı. Şimdi ise yakalanan model belki de 4 Serisi Gran Coupe’nin en net hali.

2022 BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE SON HALİYLE KAMERALARA YAKALANDI

Yan bölüme baktığımızda kapı kolları oldukça standart görünüyor olsa da, önden çekilen fotoğraflarda bunların sadece bir şaşırtma olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Ön bölümde devasa böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. 4 Serisi Gran Coupe, hareketli ön ızgarasıyla da dikkat çekiyor. Izgarada yer alan kapakçıklar gerekli durumlarda açılıyor. Böylece otomobilin aerodinamik yapısı destekleniyor.



