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  4. 2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe son haliyle kameralara yakalandı

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe son haliyle kameralara yakalandı

23.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe son haliyle kameralara yakalandı

BMW daha önce hep tek sayılı modelleriyle gündeme damga vuruyordu. Bavyeralı üretici bu kez çift sayılı modellerini daha niş yaparak iddialı olmayı hedefliyor. Bu karar kapsamında marka yeni nesil 4 Serisi Gran Coupe’yi ortaya koyuyor.

Uzun süredir 4 Serisi Gran Coupe, kamuflajlı fotoğraflarıyla kameralara yakalanmıştı. Şimdi ise yakalanan model belki de 4 Serisi Gran Coupe’nin en net hali.

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe son haliyle kameralara yakalandı

2022 BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE SON HALİYLE KAMERALARA YAKALANDI

Yan bölüme baktığımızda kapı kolları oldukça standart görünüyor olsa da, önden çekilen fotoğraflarda bunların sadece bir şaşırtma olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Ön bölümde devasa böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. 4 Serisi Gran Coupe, hareketli ön ızgarasıyla da dikkat çekiyor. Izgarada yer alan kapakçıklar gerekli durumlarda açılıyor. Böylece otomobilin aerodinamik yapısı destekleniyor.

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