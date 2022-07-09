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  4. 2022 Diyanet Sinop, Şanlıurfa, Sivas bayram namazı saatleri kaç? Sinop, Şanlıurfa, Sivas Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

2022 Diyanet Sinop, Şanlıurfa, Sivas bayram namazı saatleri kaç? Sinop, Şanlıurfa, Sivas Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

09.07.2022 05:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yani 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı’nın birinci günü, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazları kılınacak. Sinop, Şanlıurfa, Sivas illerinde Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşların merak konusu bayram namazı saatleri oldu. Diyanetin açıklamasıyla il il bayram namazı saatleri paylaşıldı! Peki Sinop, Şanlıurfa, Sivas'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Sinop, Şanlıurfa, Sivas bayram namazı saat bilgisi

2022 Diyanet Sinop, Şanlıurfa, Sivas bayram namazı saatleri kaç? Sinop, Şanlıurfa, Sivas Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

Sinop, Şanlıurfa, Sivas illerinin bayram namazı saatleri, Diyanet’in paylaşımıyla belli oldu. Bu sabah bayram namazı kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmalarını sürdürüyor. Peki Sinop, Şanlıurfa, Sivas şehirlerinde bu sabahki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saatleri Sinop, Şanlıurfa, Sivas 2022...

2022 SİNOP, ŞANLIURFA VE SİVAS'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Sinop'ta bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 05.48'de cemaatle beraber kılınacak. Sivas'ta 05.46'da kılınırken, Şanlıurfa'da ise bayram namazı 05.45'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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