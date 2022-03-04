2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışını doodle yapan Google, 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'nı arama motorunu kullanan internet kullanıcılarına anımsattı. Peki 2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman? 2022 Kış Paralimpik Oyunları nerede yapılacak? Ne zaman sona erecek? 9 ülkeden 650'den falza sporcunun yarışacağı dev organizyon ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN?

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 Kış Olimpiyatları 4 Mart Cuma (bugün) başlayacak.

2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NEREDE YAPILACAK?

Çin Pekin'in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda yapılacak törenle başlayacak.

2022 Kış Paralimpik Oyunları sırasında, ikisi 2018'in altında olmak üzere, beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik yapılacak.

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling gibi dallarda sporcuların yarışacağı 2022 Kış Paralimpik Oyunları 13 Mart Pazar günü bitecek.

KIŞ OYUNLARI SPORLARI NELERDİR?

Alp disiplini

Biatlon

Kayaklı koşu

Tekerlekli sandalye körlingi

Kızak

Buz hokeyi

PALAMPİK OYUNLAR NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

