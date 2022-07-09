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2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri! Aileye, arkadaşa, sevgiliye atılacak en güzel bayram mesajları

09.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram mesajları her bayram öncesinde araştırılan bir konu. Kurban Bayramı’nda birçok kişi sevdiklerine, eşine, dostuna bayram mesajı yollamak veya sosyal medya platformlarından bayram mesajlarını paylaşmak istiyorlar. En güzel ve en farklı bayram mesajlarını paylaşmak isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Biz de sizlere en farklı ve en güzel Kurban Bayramı’nda paylaşabileceğiniz bayram mesajlarını bulduk. İşte 2022 Kurban Bayramı mesajları...

2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri! Aileye, arkadaşa, sevgiliye atılacak en güzel bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları bayrama az bir zaman kala birçok kişi tarafından merak edilip, araştırılmaya devam ediyor. Bayram mesajlarını insanlar Whatsapp, Twitter, Instagram veya Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaşıp kısa mesaj olarak birbirlerine iletiyorlar. En güzel ve en farklı bayram mesajları paylaşmak isteyen birçok kişi araştırmalarını sürdürdü. En yeni bayram mesajlarını sizler için derledik. Siz de sevdiklerinizle bayram mesajı paylaşıp, kısa mesaj yollamak istiyorsanız işte en yeni ve en güzel Kurban Bayramı mesajları 2022...

AİLEYE, AKRABALARA VE ARKADAŞLARA ÖZEL RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Bereketin, umudun ve birliğin sembolu Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!

Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara! Kurban Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar!

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Nice güzellikler sizin olsun. Sağlık mutluluk hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün günlerden sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp hep birlikte mutlu olalım. Kurban Bayramını gönülden yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bayramlar berekettir, özlemdir, umuttur. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bütün insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız kutlu olsun…

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

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Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

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Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… İyi bayramlar!

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Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

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Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

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Kurban Bayramını sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!


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