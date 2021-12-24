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2022 LGS ne zaman yapılacak? MEB lise giriş sınav tarihleri açıklandı mı?

24.12.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl yapılan LGS sınavı için heyecan dorukta. İlk olarak 2017-2018 eğitim döneminde uygulanan LGS ile öğrenciler, ortaokuldan liseye geçiş yapıyor. Peki 2022 LGS ne zaman yapılacak? Lise giriş sınav tarihleri ne zaman belli oldu mu? İşte detaylar…

2022 LGS ne zaman yapılacak? MEB lise giriş sınav tarihleri açıklandı mı?

Ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler, 2022 LGS başvuru ve sınav takvimini sorguluyor. 2022 LGS sınavı için başvurular, MEB’in internet sayfası üzerinden yapılacak. Başvuruların ardından sınav tarihi beklenmeye başlanacak.

2022 LGS NE ZAMAN?

2022 yılında yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tarihi henüz açıklanmadı. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022 https://www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılacak.

Geçen dönem LGS için başvurular 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınmıştı. 2021 LGS, 6 Haziran 2021 tarihinde sözel bölümü 09.30, sayısal bölümü 11.30’da başlayan iki oturum halinde uygulanmıştı.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi veya LGS; TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018- 2019 Eğitim Öğretim senesinden beri uygulamaya koymuş olduğu ortaöğretime giriş sistemi olarak tanımlanabilir. TEOG sınavının yerini LGS sistemi almıştır. Bu sistemde TIMS ve PISA soruları esas alınıp, mantık muhakemesi yeteneği ölçülmektedir. Sınavı kazanan öğrencilerin; Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi liselere gitme şansı bulunur. Sınavda belli başarıya ulaşamayan öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihi yapabilir ve merkezi sınav ile öğrenci almayan okullarda eğitimini sürdürmeyi tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

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LGS Liselere Geçiş Sınavı
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