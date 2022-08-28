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  4. 2022 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

2022 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

28.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayı, Hicri takvime göre ikinci aydır. Safer ayının başlama tarihi internet üzerinden araştırılıyor. Safer ayında okunacak dualar merak ediliyor. Safer ayında kılınacak özel bir namaz var mı? Safer ayı duası nedir? Safer ayı ve bu ay için tavsiye edilen ibadetler, dualar detayları…

2022 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

Muharrem ayından sonra başlayan Safer ayı, müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle geçiriliyor. Vatandaşlar Safer ayı ilgili detayları merak ediyor. Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelmektedir. Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylenmektedir.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Hicri ayların ikincisi olan 2022 yılı Safer ayı 28 Ağustos 2022 tarihinde başladı.

SAFER AYI UĞURSUZ MUDUR?

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Diyanet'ten yapılan Safer ayı açıklamasına göre Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olarak bilinmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde bir yeri yoktur. Bu nedenle böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tarz bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” şeklinde buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

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Diyanet'te bulunan bilgilere göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmamaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilmektedir. Safer ayında belalardan korunmak için günahlara bolca tövbe etmeli, istiğfar çekmeli ve kaza namazı kılınmalıdır. Aynı zamanda sadaka verilmeli ve salavatlar getirilmelidir.

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