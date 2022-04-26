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2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

26.04.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının artık sonuna geliyoruz, bu günlerde en çok araştırılan konu son teravih namazının ne zaman kılınacağı oldu. Ramazan ayının ilk gününden bu zamana kadar her gün iftardan sonra yatsı namazı vaktinde teravih namazı camilerde cemaatle birlikte kılınıyor. Diyanet takvimi ile belirlenen ramazan ayı ve namaz vakitleri son teravih için de bilgi verdi. İşte vatandaşların araştırdığı son teravih namazına dair detaylar!

2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken son teravih namazı hakkında araştırmalar başladı. İlk sahurdan hemen önce başlayan teravih namazı ramazan ayı boyunca devam etmektedir. Vatandaşlar, tarafından 'son teravih namazı ne zaman kılınacak?' sorusunun yanıtı aranıyor. 2022 son teravih namazına dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Bu yıl son teravih namazı 30 Nisan günü yatsı namazının ardından eda edilecek.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

TERAVİH NAMAZI NEDEN KILINIR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervİha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resül-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek sevap olarak sayılır. Bu dinlenmelerde la ilahe illallah ve salavat ile meşgul olunması tavsiye edilir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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Teravih namazı Ramazan
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