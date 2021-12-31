2022 yeni yıl mesajları! En güzel, yeni, anlamlı yeni yıl mesajları! 2022 yılbaşı ve anlam dolu yeni yıl kutlama mesajları

Yeni yıl için saatler kaldı. Dünya genelinde Samoa ve Kiribati’nin ardından Yeni Zelanda da 2022’ye girdi. Dünyadaki yeni yıl kutlamaları devam ederken, 2022’ye ilk olarak giren Samoa ve Kribati’den sonra yeni yıla giren Yeni Zelanda, ışık gösterileriyle yeni yılı kutladı. Türkiye’de de eğlenceler ve gösteriler, akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Bundan önce de en güzel, anlamlı, yeni yıl mesajları ile vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Signal ve Telegram gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden 2022 yılı için anlam dolu yeni yıl mesajlarını yakınlarına gönderiyor.

2022 YENİ YIL MESAJLARI!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılda güzel izler bırakmanız dileğiyle..2022 sağlık, mutluluk, huzur getirsin.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Öncelikle yeni yıl herkese sağlık huzur mutluluk getirsin. Tüm dileklerimizin gerçekleştiği, başarılı mutlu huzurlu bir yıl olsun, Her türlü şiddetin azaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

İleride geride bıraktığımızdan çok daha iyi şeyler var. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et. Yeni yılın en görkemli ışığı tatlı umut!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olsun.

Sağlığı ve mutluluğu beraberinde getirecek, nice başarılarla hedeflerinize ulaştıracak umut dolu, güzel bir yıl dileriz!

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle..

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Tüm sıkıntıları geride bıraktığımız, sevdiklerimizle doya doya mutluluğu paylaştığımız, sağlık, sevinç, bereket dolu ve en önemlisi huzur dolu bir yıl bizim olsun.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..

"Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"

"Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara."

"Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."

"Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile."

"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte

Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..

Bazen dağları delecek güce sahip yürekler

Bazen kuş kanadı kadar narin.

Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek

Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.

"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"

"Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!"

"Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"

"Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"

"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle”

YENİ YILI İLK KUTLAYAN ÜLKELER

Her yıl, yeni yılı ilk kutlayan Okyanusya ülkeleri 2022'i de coşkuyla karşıladı. İlk başta ada ülkeleri Samoa ve Kiribati yeni yılı karşıladı. Sonrasında da Yeni Zelanda ışık gösterileriyle yeni yıl kutlandı.

Samoa ve Kiribati Türkiye saati ile 13.00'da 2022'in gelişini kutlarken Yeni Zelanda bir saat sonra yeni yıla girdi. Ülkenin en büyük şehri Auckland'da yapılan kutlamalar Harbour Köprüsü'nde gerçekleştirilen ışık gösterilerine sahne oldu. Covid-19 tedbirleri nedeniyle köprüde düzenlenen geleneksel havai fişet kutlamaları yapılmadı.

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya'nın 2021'e veda etmesi beklenirken 2022'ye merhaba diyecek en son ülke Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası olacak.



