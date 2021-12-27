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  4. 2022 Yılbaşı biletleri kaç para? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları!

2022 Yılbaşı biletleri kaç para? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları!

27.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene 31 Aralık 2021 Cuma akşamı çekilecek olan Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları çekiliş öncesi araştırılıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak verilecek miktar belli oldu. Büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek. Toplamda ise 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Peki yılbaşı biletleri kaç para? İşte çeyrek, yarım ve tam yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları!

Yeni seneye kısa bir süre kala yılbaşı bileti fiyatları araştırılıyor. Büyük ikramiyenin miktarı 120 milyon lira olarak belirlenirken, bu sene verilecek ikramiye tüm zamanların en yüksek miktarını içeriyor. Peki 2022 Milli Piyango biletleri ne kadar?

2022 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

2022 senesine ve yılbaşına sayılı günler kala son biletlerden almak isteyen milyonlarca vatandaş büyük ikramiyenin çekileceği 31 Aralık 2021 tarihli bilet fiyatlarını araştırıyor. İlgiyle takip edilen yılbaşı bilet fiyatları Milli Piyango tarafından duyuruldu.

Biletler Milli Piyango bayilerinde satışa çıkacak ve Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satışa çıkacak.

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Ayrıca büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Sonuçlar, çekilişin gerçekleştirilmesinin sonrasında Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Satın aldığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını bilet numarasını girerek Milli Piyango'nun internet adresinden kontrol edebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üçe ayrılır. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu defa ikramiyenin tamamı kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde farklılık gösterir. Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde eder.

Ayrıca teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre değişiklik gösterebiliyor. Oyunun kuralları detaylı olarak https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında bulunuyor.

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