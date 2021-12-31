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Yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2022 Milli Piyango 120 milyon TL ne zaman çekilecek?

31.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022’ye artık saatler kaldı. Yılbaşı çekilişinin detayları ve büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak ediliyor. Çekiliş saati ve çekilişin saat kaçta başlayıp biteceği yakından araştırılıyor. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Peki Yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2022 Milli Piyango çekilişi ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

31 Aralık günü akşam saatlerinde gerçekleşecek olan yılbaşı özel çekilişi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, çekiliş saatini araştırıyor. Çekilişler, farklı zaman dilimlerinde yapılacak. 120 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ise gece yarısı yapılacak.

120 MİLYON TL KAÇTA ÇEKİLECEK?

120 milyon TL’lik yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 gecesi saat 23:00’te yapılacak. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş gecesi büyük ikramiyenin sahibinin kimin olacağı merakla bekleniyor.

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YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

31 Aralık 2021 çekiliş akşamı kazanacak numaralar için çekilişler birbirinden farklı saatlerde gerçekleştirilecek. 12 bin TL kazanacak olan numaralar 17:00’de, 6 bin TL kazanacak numaralar saat 18:30’da, 2 bin TL kazanacak numaralar 20:30’da, 120 bin ve amorti kazanacak olan numaralar ise saat 23:00'te gerçekleştirilecek olan çekilişler ile sahiplerini bulmuş olacak.

YILBAŞINDA NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000

100 12,000 1,200,000

200 6,000 1,200,000

1,000 2,000 2,000,000

10.000 1,000 10,000,000

40.000 500 20,000,000

200.000 300 60.000.000

700.000 240 168,000,000

2.000.000 120 240,000,000

63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000

2,951,416 670,760,000

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Her sene ilgiyle takip edilen Milli Piyango (MPİ) biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üçe ayrılmakta. Kurallara göre eğer oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu defa ikramiyenin tamamı kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişiklik gösterir.

Milli Piyango’da iki ayrı özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategori olarak tarif edilir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde eder.

Aynı zamanda teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre değişiklik gösterebiliyor. Oyunun kuralları da yine detaylı olarak Millî Piyango İdaresinin internet sayfasında bulunuyor.

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Milli Piyango

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