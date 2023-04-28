2023 ANNELER GÜNÜ: Anneler Günü hangi ayda, ne zaman? Anneler Günü neden kutlanır?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanıyor. Mayıs ayının yaklaşması ile beraber "Anneler Günü ne zaman" sorusu da kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ile ilgili detaylı bilgiler...

2023 ANNELER GÜNÜ HANGİ AYDA, NE ZAMAN?

Anneler Günü gelenek üzerine Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü ise 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayının ikinci haftasıdır.

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

